新北22戶弱勢租屋社宅 獲贈223萬家電、家具

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

響應新北市好日子愛心大平台，三峽普賢寺捐贈22間弱勢租屋社宅市值223萬7700元的全新家電、家具一批，讓弱勢過好年，今於市府舉行捐贈儀式，新北市長侯友宜代表受贈，期以私公協力，共同為弱勢民眾打造友善及安全之租屋空間，保障新北弱勢民眾的居住權益。

社會局長李美珍表示，為緩解弱勢民眾於租屋上常因經濟能力不佳，僅能承租偏僻、未配有電梯及無障礙設備的老舊房屋，出入不便或有安全隱憂，新北市社會局特洽城鄉發展局，取得數戶全新空屋宅，辦理「弱勢租屋輔導計畫」，以低廉優惠的價格承租予弱勢民眾，期能保障其居住的權益。該輔導計畫更獲三峽普賢寺共同響應，捐贈全新家電家具，使是類經濟弱勢的民眾能安心入住。

三峽普賢寺宗道法師表示，畢生以奉行助人為喜樂之事，當全力照顧社會基層弱勢族群，獲知社會局推行弱勢租屋輔導方案，瞭解到弱勢民眾在租屋上會遇到眾多困難，租屋環境亦不甚理想，而社會局所提供屋舍空間內尚無裝潢、家具及家電設備，因此協助採購全新的衣櫃、沙發桌椅、床架床墊等家具，進屋安裝冷氣、熱水器等設備，期待弱勢家戶皆能獲得妥適的照顧。

談起2日因病過世、享壽63歲的前社會局長張錦麗，宗道法師致贈家屬鑲鏽的蓋棺被及來自西藏的往生被與甘露丸，他表示，想到張就很難過，這幾天一直想起兩人過往相處的點點滴滴，她擔任社會局長期間做了許多利益眾生的事，有大慈大悲的心，是人間的菩薩，相信她會再來世間協助眾生。