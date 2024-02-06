上銀科技1月營收創同期第四高

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全球第二大傳動上銀科技接單從2023年11月起有慢慢好轉的跡象，6日公布2024年1月合併營收18.01億元，年成長24.43％。創同期第四高。上銀期望第一季營運有機會優於去年同期，全年營收追求兩位數成長。

上銀表示，上銀接單從2023年11月起有慢慢回升的跡象，目前訂單主要來自半導體、自動化，新能源、大型設備的基礎建設等產業。其中滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件訂單能見度從原本1.5～2個月延長至2～2.5個月。

上銀依據目前接單現況研判，預期產業景氣第三季起有機會開始好轉。