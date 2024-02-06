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達美樂披薩醬檢出致癌物 1.9萬公斤遭攔截

食藥署今天公布最新邊境攔截結果，台灣可果美股份有限公司從美國進口的1批達美樂披薩醬，被檢出致癌物環氧乙烷，違反不得檢出規定，約1萬9050公斤遭邊境攔截，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有25項檢驗不合格產品，如泰國青花菜、越南鮮蠶豆、汶萊蜂膠等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

這次有1批台灣可果美股份有限公司從美國進口的「達美樂披薩醬（940845 DOMINO'S PIZZA SAUCE CONCENTRATE）」，被檢出殘留農藥環氧乙烷1.3 mg/kg，違反不得檢出規定，全數共1萬9050.9公斤依規定退運或銷毀。

食藥署副署長林金富告訴中央社記者，環氧乙烷常用於香料等殺菌，推測應該是披薩醬的香料成分導致，這次第一次違規，將會從一般抽批，調整為加強抽批。

此外，又有4批日本進口草莓因農藥殘留超標違規遭邊境攔截。根據食藥署統計，去年7月29日到今年1月29日期間，總計報驗批數447批，其中18批不合格、占4.03%，分別驗出氟尼胺、亞醌蟎等農藥殘留。

林金富說，邊境將維持監視查驗，也就是100%逐批查驗到4月30日；因問題產品主要來自9家製造廠，各暫停受理輸入1個月。

根據行政院環保署毒物及化學物質局網站資訊，環氧乙烷屬於毒性化學物質，吞食、吸入均有毒，會造成皮膚及嚴重眼睛刺激，可能致癌、造成遺傳性缺陷、對生育能力或胎兒造成傷害。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海曾說明，環氧乙烷被世界衛生組織（WHO）國際癌症研究機構列為一級致癌物，目前僅美國、加拿大等少數國家允許環氧乙烷用於香料、芝麻，作為殺菌用途。

達美樂披薩醬驗出「致癌農藥」業者急聲明：暫停使用

【中時 朱世凱】知名速食品牌達美樂今（6日）爆出披薩醬檢出台灣未允許使用之農藥。衛福部食藥署公布邊境查驗不合格產品，當中包括美國進口的「達美樂披薩醬」，檢出殘留農藥環氧乙烷1.3 mg／kg，標準是不得檢出，共1萬9050公斤全數退運或銷毀。對此，業者也發表聲明。

據了解，環氧乙烷易燃易爆外，對人體也有嚴重毒性和致癌性。據國際癌症研究機構（IARC）的分類，環氧乙烷EO被列為一級致癌物。

達美樂表示，「我們得知披薩醬供應商，在進口通關檢驗時，有一批披薩醬中檢出含有台灣未允許使用之微量殘留物質。

收到此訊息後，達美樂立即暫停使用店內現有的披薩醬，同時積極與台灣供應商協調，已於全台門市立即提供台灣製、且通過台灣食品法規安全檢測的替代商品供達美樂使用。」

達美樂強調，「我們正與衛生局密切合作做進一步檢測，以確保其他批次的披薩醬中沒有殘留這種物質。目前全台達美樂並沒有使用有疑慮批次的披薩醬，同時已將現有封存商品送至SGS檢驗，並等待檢驗結果中。這是第一次在我們使用的商品中檢測出這種物質，我們也確保這是最後一次。」