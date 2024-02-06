龍年求財秘招大公開 盤點全台十大超人氣財神廟

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許多人春節連假出外走春，都會順路在行程中安排到財神廟拜財神，祈求新的一年工作、事業順利，財運滾滾來。但你知道拜財神爺要怎麼拜？求正財、偏財廟宇又有什麼不同嗎？工商財經網整理10間全台超高人氣財神廟，讓每個人都能選擇最適合自己的財神廟宇來拜，祈求龍年財運亨通。

正財偏財求法大不同 拜對才能旺上添旺

「求正財」與「求偏財」要拜的財神其實並不同，不同行業所掌管的財神爺也不一樣，參拜之前若能先弄清楚自己求財的目的，拜了也會更安心。

「文財神」適合需要動腦的專業知識、專業技術人士，以及強調創意的從業人員來參拜。例如：律師、設計師、會計師、廣告傳播、工程師、辦公行政、公務員等等，神明包含「比干」、「范蠡」、「祿星」等，另外對於正在找工作或想轉換工作跑道的人據說也很有幫助。

「武財神」則是適合有業績需求或時常需要外出奔走勞動的從業人員來參拜。例如：餐飲業、警察、業務員、旅遊業、建築工、農漁業、製造業、作業員等等；神明包含「關公」、「寒單爺」、五路財神中的「趙公明」等。

若是求偏財而非正財，錢財來不來、來多少是你無法預料的，像股票投資或樂透彩，因為你買進後無法肯定會賺錢，那麼適合參拜的神明就是「土地公」、「虎爺」、「四面佛」、「劉海蟾祖師」等等。

另外長輩也常提醒，出入廟宇要右進左出，門檻要跨過別踩踏。記得不能只拜財神，廟宇若有主神，也一定要先參拜。比較正式的拜法首先要將供品和金紙整齊放貢桌上，由外向內拜，先拜正門口的天公爐，再拜廟中主神，接著拜從祀神（財神等其他神明）以及桌底虎爺。

向財神祈求財運時，要先報上姓名或公司行號，並具體講清楚心中願望，待線香燒超過一半時才可以燒金紙，結束取回供品。最後才向廟方詢問有無發財金或錢母，拿到的發財金或錢母不能隨意花用，還要記得有借有還。

北部

台北 松山霞海城隍廟

地址：台北市松山區八德路四段439號

台北饒河夜市附近的松山霞海城隍廟，和台北迪化街的霞海城隍廟不同，前者主要是供奉五路財神，後者則是求姻緣。這裡的財庫燈在房仲業界尤其有名，據說曾有業務員房子簽約不成，但來霞海城隍廟祭拜財神，點了發財燈後完全轉運。

松山霞海城隍廟於初五上午八點半起，將在廟前舉行「迎財神 發錢母 添補財庫」活動，現場將發放錢母。另外上午九點到下午四點亦舉辦「補財庫法會」，有興趣的民眾可現場報名，廟方將會依順序安排參與梯次。

新北 金山五路財神廟

地址：新北市萬里區磺潭里公館崙52之2號

所謂「北金山，南竹山」，金山財神廟堪稱北部最純的財神廟。「求三寶、得三寶」（財寶袋、開運錢、文武財氣）後，開運錢即可用來向財神爺借發財金，擲到一聖筊能向廟方借一百元，最多可擲三次三百元開願金。最後再配合濟公法扇，過爐後往自己身上輕拍來「送窮」，一整套做下來，財運跟著旺旺來。

新北 中和烘爐地

地址：新北市中和區興南路二段399巷160-1號

位於海拔三百公尺的南勢角山上，視野開闊，除了是觀賞大台北夜景的著名旅遊勝地，同時也是北台灣求財最旺的土地公廟，可說是北台灣求財神的人氣冠軍，不過如果想要參拜可要多花一點體力走上重重台階才可以抵達正廟。來到這邊別忘了先參拜主神，也是全台灣最大尊的福德正神，再去財神殿參拜五路財神，要記得「換母錢，保平安」！

新北 板橋慈惠宮

地址：新北市板橋區府中路81號

板橋香火鼎盛的慈惠宮，當初是由唐山師父從福建湄洲奉請天上聖母來台，建起１座小茅草屋當作擺放神像地方，在地方仕紳及板橋望族林本源的共同努力下，才有如今莊嚴聖地。

除了正殿的媽祖外，左偏殿的財神爺也因為郭台銘而聲名遠播，過去郭爸爸曾帶著全家人住在廟旁，後來廟擴建，當時住址成為財神殿，飲水思源的郭家也每年到廟中參拜，感謝一路上的保佑。

財神殿內祀有文財神比干及五路財神，再加上２樓正殿的武財神關聖帝君及文財神文昌帝君，在八路財神坐鎮下，信徒參拜完摸一下殿前金元寶，就可招來財運。廟方在過年期間也會發放發財金，讓民眾求個好運，初一到初五慈惠宮前將舉辦民藝大街嘉年華，不但有演藝歌手現場演出，更有擲茭比賽送金元寶，詳情請見官方粉絲團。

桃園 南崁五福宮

地址：桃園市蘆竹區五福路1號

南崁五福宮已超過300年歷史，是目前國內歷史最悠久的財神廟。廟裡供奉的主神為武財神「開臺玄壇元帥」，據傳是由明鄭時期的士兵迎來台灣，歷史悠久。五福宮另一個鎮廟之寶，是道光三年舉行祈安建醮所留下之天爐。據說拜正財、偏財都十分靈驗。

據當地人建議，前來參拜的信眾，可於上香過後，將手掌在主爐上過個爐，集結香火，接著將雙手手掌放置在「金錢圖」上，順時鐘繞摸三圈、許願祈求，這樣就能把財氣牢牢握在手中。

中部

台中 北屯廣天宮

地址：台中市北屯區遼陽五街131號

廣天宮建於民國73年，供奉的主神為財神「趙公明」，是全世界第一座財神爺金身。雖然該廟歷史僅有30餘年，因特殊機緣，多年前台中廣天宮自四川峨嵋山羅浮洞（現今九老洞），將一千四百餘年前由唐高祖李淵親自頒旨雕刻的財神爺金身雕像，以及一同供奉的黑虎將軍與石爐迎回台灣，並永久供奉在台中廣天宮之內，讓各地信徒不用再千里迢迢前往四川。

初一到初六，廟方特別舉辦「過錢門活動」，另初四到初五現場還有免費結緣一元紅包發送，數量有限 發完為止。

南投 竹山紫南宮

地址：南投縣竹山鎮大公街40號

提到拜拜求財運，許多人第一個想到的就是南投竹山紫南宮，除了做生意和上班族，就連許多名流顯貴也會固定來參拜。想在這求發財金，不但要先擲筊確認神明願意出借才可以借，借了發財金隔年還要記得還，而且還要比原來借的發財金多，才能繼續保佑你財運旺旺一整年。聽聞最高紀錄曾有信眾只借了600元發財金，後來還願卻還了290萬元。

紫南宮也會在每年元旦新年期間發送招財錢母給信眾，且每年生肖、造型皆不同。今年更配合台中捐血中心，凡來廟前廣場捐血車捐血250 CC，就送龍銀錢母一枚；捐血500 CC，送龍金、銀錢母各一枚，求財運還能做善事，一兼二顧積福報。詳細活動時間請見官方網站「最新消息」。

南部

雲林 北港武德宮

地址：雲林縣北港鎮華勝路330號

有台灣規模最大財神廟美譽之稱的北港武德宮，自開基以來受到不少南部信眾的青睞。廟內的招牌「五路財神財寶箱」是以雞翅木打造而成，箱盒底部安上財神符，只要擲聖筊代表財神應允後，即可繳付緣金請回財寶箱帶回家擺放。裡頭放置想增值的物品，像是銀行存摺、股票帳戶甚或地契等影本等，就能早日心想事成。

今年廟方更斥資百萬加碼300份純金錢母小紅包，每份裝有兩枚999.9純金的武財公與黑虎將軍造型紀念金幣，隨機混入向眾人發放的錢母中，就看誰能成為被武財公眷顧的幸運兒啦！新春期間也備有13,600顆菜頭，每日定時定量發放，為新年財氣加值，迎回好彩頭。詳細領取發放時間請見FB粉絲專頁。

高雄 苓雅區關帝廟

地址：高雄市苓雅區武廟路52號

歷史悠久的關帝廟主祀象徵忠義的關聖帝君，在這裡每逢元宵節或是春節時間都會舉辦活動，往年初一到十五每天都會在廟宇廣場提供民眾超人氣的「平安壽麵」免費享用。在財神殿還有乞平安龜的祭龜傳統儀式，參拜完財神爺後，記得摸摸背著金元寶的金牛，各個部位都有不同的含義，能夠同時祈求平安、健康和財富等。

關帝廟雖然沒有提供借發財金的服務，但可向廟方購買發財金，發財金上會附上一包金箔，想求財可將金箔貼到財神殿的金牛上討吉利，貼牛嘴代表大富貴、貼牛尾可得傢伙（財產）、摸牛肚可找到好頭路等等。

屏東 車城福安宮

地址：屏東縣車城鄉福安路51號

福安宮是全台規模最大的土地公廟，與中和烘爐地土地公廟、竹山紫南宮並稱台灣三大土地公廟，許多前往墾丁遊玩的民眾路過常會入廟參拜，因為求財靈驗而打開名聲，據傳許多南部建商老闆都會特地來此處拜拜求財。

福安宮中最大的特色是高達四層樓的八角金爐，由於建造時計算過氣流方向，在燒金紙時只要把金紙放在爐口便會自動飛入，不用一張一張摺，被大家戲稱為「神明點鈔機」。

除夕當晚會發送錢母，初一至初五每天也有二場錢母發放活動，想要一整年都求得好財運千萬別錯過。詳細發放時間請見FB粉絲專頁。