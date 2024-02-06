陸國家隊再出手 股票ETF單日淨流入額逾4百億人民幣 創年內新高

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據澎湃新聞報導，2月6日，中央匯金投資有限責任公司公告稱，中央匯金公司充分認可當前大陸A股市場配置價值，已於近日擴大交易型開放式指數基金（ETF）增持範圍，並將持續加大增持力度、擴大增持規模，堅決維護資本市場平穩運行。股票型ETF單日淨流入額超400億元（人民幣，下同），創下年內新高。

據Wind數據統計，2月5日，全市場731支可統計的股票型ETF基金淨流入額為463.17億元，創下年內25個交易日新高。

值得一提的是，自1月16日起，股票ETF市場已連續1個月出現資金淨流入局面。其中，1月18日、1月22日、2月2日的股票型ETF資金淨流入額依次高達224.82億元、362.92億元、210.91億元。

從2月5日股票ETF資金流向看，南方中證500ETF與南方中證1000ETF最受青睞。具體來看，南方中證500ETF以140.72億元的淨流入額位居榜首，南方中證1000ETF則以77.32億元的淨流入額緊隨其後，易方達創業板ETF、華夏滬深300ETF、易方達滬深300ETF的淨流入額則依次為54.93億元、54.52億元、46.88億元。

此外，綜合近三個交易日股票型ETF淨流入情況來看，滬深300ETF依舊是資金流入的主要對象。其中，華夏滬深300ETF近3個交易日分別獲得54.52億元、26.53億元、32.32億元的淨申購。

與此同時，澎湃新聞據Wind數據統計，截至2月5日收盤，南方中證500ETF的成交額達160.81億元，是前一個交易日的8.93倍；南方中證1000ETF的成交額則為87億元，是前一個交易日的7.71倍。

Wind數據顯示，截至2月5日，南方中證500ETF基金規模高達516.90億元，為自2013年2月6日成立以來最高。

2月6日，大陸證監會新聞發言人就中央匯金公司增持公告答記者問：「我們關注到了中央匯金公司的公告。當前，A股市場估值水平處於歷史低位，中長期投資價值凸現，得到了包括中央匯金公司在內的投資機構的充分認可。我們堅定支持中央匯金公司持續加大增持規模和力度，將為其入市操作創造更加便利的條件和更加暢通的渠道。」

「同時，我們將繼續協調引導公募基金、私募基金、證券公司、社保基金、保險機構、年金基金等各類機構投資者更大力度入市，鼓勵和支持上市公司加大回購增持力度，為A股市場引入更多增量資金，全力維護市場穩定運行。」證監會新聞發言人稱。

2023年10月23日晚間，中央匯金公司曾公告稱，買入交易型開放式指數基金（ETF），並表示將在未來繼續增持。

中金公司此前在研報中表示，「以往歷史上，匯金公司共兩次公開宣佈購買指數ETF，分別為2013年6月20日和2015年7月5日。雖未詳細公佈買入的產品、規模等信息，但是從時間點上，匯金公司前兩次買入ETF時期均處於A股市場出現一定的流動性風險和資金面負反饋的階段，市場持續調整幅度較大且跌速較快。」

從行為效果來看，中金公司進一步指出，此前兩次增持ETF並結合當時一系列資本市場相關的維穩舉措，雖然在超短期內（1-3個交易日）市場可能仍有一定波動，但是隨後均出現較明顯的止跌企穩走勢。以上證指數為例，此前兩次增持後，後續指數在3個月內均出現超過20％的最大階段漲幅，表明匯金公司增持ETF結合其他政策合力，對於支持市場流動性以及穩定投資者預期起到較好收效。

截至2月6日早間收盤，ETF成交活躍，三隻中證1000ETF放量明顯。廣發中證1000ETF指數（560010）目前成交額已近40億元，該ETF昨日僅成交3.74億元；華夏中證1000ETF（159845）成交額則超35億元，該ETF昨日成交9.29億元；此外，昨日放出巨量的南方中證1000ETF（512100）目前成交額也已近40億元。