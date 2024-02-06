醫學中心多3家破上限 薛瑞元：1原因同意增額

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睽違7年的2023年醫院評鑑結果今天出爐，衛福部宣布北部共有3家區域醫院升格為醫學中心，分別為台北慈濟、雙和，以及新竹台大分院，全台醫學中心從19家增至22家，其中北部就囊括12家。升格後，三月一日起，就醫門診從原本240元增至420元，急診400元漲為750元。民眾不滿，「原本就近就醫看得好好的，明明看同一個醫生，突然要被多收180元，憑什麼！」

衛福部部長薛瑞元今天宣布2023年醫院評鑑結果，台北區（台北市、新北市、基隆市及宜蘭縣）醫學中心新增2家，分別為台北慈濟醫院，以及衛生福利部雙和醫院，加上原本台大、北榮、亞東、新光、三總、國泰、馬偕醫院及淡水馬偕、萬芳，台北區共10家。

至於北區（桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣），由於人口數已近400萬，依法可多一個名額以符合醫療需求，因此在原本林口長庚及台北長庚外，新增新竹台大分院新竹醫院，北區從原本1家增至2家。

醫學中心評鑑邁入20年，至今都是維持19家門檻，今年為何打破家數上限？衛福部部長缺瑞元強調，這次比較像是「同燈同分」因此而「增額」，而非是打破上限。

薛瑞元指出，這次北區醫學中心評鑑標準，通過最低分80分就可算達標，但這次「參賽」的11家醫院中，最高分為95.52分，最低分91.92分，而第七名到第十名之間差距更僅在0.4分以內，前十名醫院，均已具有醫學中心或準醫學中心資格，難分優劣，因此決定增額。

不過，薛瑞元也坦言，今年出現「特別狀況」，這次台北區醫學中心11家醫院評鑑過程，其中有2家醫院，參與評分的委員成員有所改變，「第一天評分完後，第二天剛好是颱風，所以中斷，重啟後維持6名委員，但成員已經不同」。

這樣是否評分不公平？薛瑞元表示，各家醫院原本評分的委員就會不同，這兩家醫院的評委，是遇上時間因素，因此他也當場承諾，未來改革，會盡量改為「專門委員」，讓評鑑委員一致性高，但他也強調，僅醫學中心部分，因為家數不多，至於區域醫院以下暫時做不到。委員任命由衛福部定命，醫策會協助辦理。

醫院評鑑結果醫院高興，民眾卻開心不起來！健保署副署長龐一鳴指出，新的醫學中心生效日期為3月1日，這3家醫院每日門診總數約有1萬名病人、急診每日總數約500多人，部分負擔大受影響，門診從新台幣240元漲為420元、急診400元漲為750元。

對健保財務衝擊部分，龐一鳴表示，以111年全民健康保險醫療費用推估，新增2家醫學中心支出約為1億6千萬點，占該分區總點數的0.09％，對健保財務影響尚屬輕微。

一次增加兩家醫學中心，對於北區健保總額是否又會稀釋？龐一鳴表示，三月一日調整後會密切觀察，過去經驗是，就算有影響，但兩家加起來僅0.09％，且部分負擔調整後也會影響民眾就醫醫院。

薛瑞元則表示，部分負擔會按照醫院層級的不同，對於長期慢性病、非嚴重病人就要去做一些選擇，以前民眾看醫學醫學中心就診後，可以改去基層診所追蹤即可。

一名正好住在中和、新店兩區交界的胡姓民眾表示，平常就是會到雙和或是新店的台北慈濟看診，「這樣一來就變貴了」，醫療資源不知道差在哪，卻要被收比較貴的錢，感覺很差，且原本居住地，即便要去醫學中心也算是方便，未來卻要去更遠的地方看醫生。