升格醫學中心 新竹台大分院新竹醫院：實現願景 邁向永續

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新竹台大分院新竹醫院於2024年即日起正式從區域醫院升格為醫學中心，成為北區第2家醫學中心，院長余忠仁表示，透過醫院評鑑外部評核的機制，提升醫療品質暨病人安全，對醫院本身及病人權益乃為雙贏。將持續努力爭取擴建湳雅院區以及加速生醫醫院二期工程施工進度，升格後的新竹醫院將與生醫醫院共同成為守護大新竹，乃至南桃園至北苗栗地區民眾健康的堅強後盾。

余忠仁說，新竹台大分院整併已逾3年，成為醫學中心是新竹台大分院全體同仁的願景，十年磨一劍，新竹醫院因有優秀的同仁，長期投注心力於服務、教學與研究上。一路走來，同仁們努力展現優良的照護品質、卓越的教學成果以及創新的研究量能，進而同心協力達成願景，創造出光榮的歷史。

余忠仁也說，升格為醫學中心，是對本院最大的肯定，但也意味著我們的責任更加重大，要擔負起更多的病人期望和社會使命。未來我們將迎接更多的挑戰，同時展現我們的優勢和專業，朝著卓越、永續經營的方向邁進。

台大醫院新竹、生醫園區與竹東等3家分院，2021年整併為新竹台大分院， 下轄「新竹醫院」及「生醫醫院」（含竹北院區、竹東院區）。三院區業務整合、資源共享、角色分工，發揮綜效，持續於「社區與偏鄉醫療」、「智慧醫療」、「國際醫療」、「精準醫療」、「再生醫學」、「轉譯醫學」等領域發展及精進。

院方表示，新竹台大分院將配合生醫醫院二期工程，陸續開床，屆時總床數將達1900多床，以此服務量能，未來更加擴展醫療服務的深度及廣度，提供完整且全方位的醫療服務，提升醫療服務的質量與水平。

同時，強化醫學教育訓練與研究，如同台北總院般成為優質的醫學重鎮；並與官產學研共同研發合作開創新局，打造更優質的就醫場所及健康職場，以成為卓越醫學中心及智慧醫療典範。