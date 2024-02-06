員林燈會超萌 「龍年提燈」 撞臉大咖電影明星

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2024員林燈會暨元宵節活動倒數，8日晚間7點預計在縣長王惠美、市長游振雄等人的帶領下，在龍燈公園正式點亮主燈「龍翔霞蔚」，近日員林市長在臉書公布今年「龍年小提燈」的樣式，超萌的造型吸引民眾目光，有民眾說紅色的很像《花木蘭》裡的木須龍，已經準備好去排隊了。

員林燈會近年打響名號，已經成為彰化春節賞燈必走行程，今年點燈將由彰化在地「元帥龍獅陣頭坊」打頭陣，為員林燈會揭開序幕，還有金曲歌后曹雅雯獻聲，2月8日點燈後，將一路陪伴鄉親到3月3日。

員林公所表示，龍年小提燈8日晚間6點半開始排隊領取，預計點燈當天限量發放900隻，要搶的民眾可要把握機會。而除了小提燈外，現場還有「柴語錄聯名零錢包」，只要再FB或IG打卡即可免費兌換，款式隨機，數量有限，送完為止 。

而今年主燈「龍祥霞蔚 巨龍再現」高達20米，其曾經在2012年的台灣燈會吸引全國民眾爭相目睹，本次透過特殊燈光投射，讓巨龍再現，呈現昂然飛騰的儀態，將再掀起一波龍燈旋風。

公所表示，會場中還有以樂園為主軸的燈區，有讓人彷彿置身侏儸紀公園的恐龍裝飾、小朋友喜愛的夢幻咖啡杯及旋轉木馬，還有一座大型迷宮提供給大小朋友穿梭其中，歡迎大家「龍」來員林探索不同的主題燈區。