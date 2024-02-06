新年走春擁抱大自然 雪霸踏青賞景過好年

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「迎春花，好運到!!」2024年春節連假何處去？雪霸國家公園管理處陪您開心過好年，春節期間雪管處所轄5處展館，除2月9日除夕休館外，其餘皆照常開放並持續提供各項服務，邀大家一同探訪雪霸國家公園，徜徉大自然懷抱，感受自然原舞的躍動。

春節期間，雪管處汶水遊客中心、武陵遊客中心服務時間自上午9時至下午5時，觀霧山椒魚生態中心、雪見遊客中心及二本松解說站服務時間，自上午9時至下午4時30分，各中心並提供新春限定活動，陪民眾開心過好年。

2月11日至13日(初二至初四)於汶水遊客中心舉辦「雪霸風華 原舞躍動－113年度春節期間原住民傳統歌舞展演」活動；2月12日至13日(初三至初四)於雪見遊客中心舉辦「113年度泰雅原舞雪見傳情~春節期間原住民傳統歌舞展演」活動，邀請您共賞原住民音樂與舞蹈之美。

2月12日至13日(初三至初四)於觀霧山椒魚生態中心舉辦「映像觀霧 春節觀霧步道賞景趣」活動，邀請您漫步林道間，感受自然之美，並學習生態知識。

雪管處提醒民眾，春節期間如遇交通堵塞，雪管處將於觀霧遊憩區、雪見遊憩區等重要節點設置交管勤務，並視車流情形進行交通疏導與資訊轉知。武陵遊憩區則配合武陵農場櫻花季，2月8日至29日實施入園管制，請民眾配合交通疏運相關措施，如未取得該期間車輛通行證者勿進入中124線道。

雪管處指出，今年冬季寒流來襲雪霸園區高山地區積雪深厚，請前來雪霸園區登山民眾，都應備妥足夠禦寒衣物及雪攀裝備，以應付高山區域寒冷的環境，雪管處亦有安排保育志工於七卡山莊及三六九臨時營地服勤，隨時提供民眾必要的登山服務與諮詢。