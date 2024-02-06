迎龍年！ 長榮航空機艙貼春聯 除夕供應龍鬚糖爆米花

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農曆春節即將到來，今年是龍年，長榮航空規畫一系列應景活動，春節期間機艙內張貼春聯，設計專屬龍年生肖頭墊紙、餐巾紙，並播放年節音樂，除夕搭機桂冠艙提供法式龍鬚糖、全艙也有爆米花，充滿過年氛圍感。

長榮航空表示，除夕搭乘台北直飛美國、加拿大、歐洲及澳洲航班的皇璽桂冠艙，將提供旅客一份由台灣在地品牌強尼甜點工藝推出的「法式龍鬚糖」小禮盒，結合甜點師傅傳統與法式拉糖技術的精心製作，以真空包裝保留甜品外酥、內餡鬆軟綿密口感，是一款富含新春祝福寓意的應景甜品。

搭乘豪華經濟艙旅客，則提供知名甜點品牌愛麗莎的夢遊仙境製作的「柿柿如意餅乾」及「紅龜粿長壽餅乾」，可愛吸睛又美味，祝福旅客們新的一年事事如意；全艙等旅客星球工坊應景爆米花「財福好運紅包爆米花」，象徵一包在手，財氣、福氣「龍總來」。

長榮航空表示，除夕至初二，自台灣出發的皇璽桂冠、桂冠、商務艙旅客，提供COLLET ROSE粉紅香檳做為迎賓酒款品嚐；搭乘豪華經濟艙以上艙等的旅客，能拿到印有長榮航空飛航景點的紅包袋。

長榮航空表示，歡度農曆新年的同時，機上佳餚及甜點滿足旅客的味蕾，並透過機上別具心裁的春節裝飾，為旅客打造獨特的年節飛行體驗，不論是返家探親，或是在外遊子都能感受到溫馨且豐盛的年節氛圍。