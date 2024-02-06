2024首檔軋空股雙殺！台北某大戶慘賠曝光 被抬出場

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 吳美觀】跟主力作對的下場，就是被抬出場！今年第一檔最恐怖軋空股安國，在5日開盤攻上漲停，沒想到9點18分直接摜殺跌停，上下巨震20%，傳出主力「佛心」敲開漲停，讓融券有機會回補，但也有可能不想抱股過年，造成多空雙殺。據了解，台北某券商分公司據點，光這檔安國讓大空頭慘賠3千萬元退場。

神盾集團作帳行情火熱，旗下公司包括神盾、安國、安格、迅杰等近日輪番漲停。但台股5日封關，這些股票早盤出現驚人一幕，不約而同於上午9點18分大跳水急殺跌停，法人表示，會在同一時間點狠砍股票，是主力軋空摜用手法。

IC設計飆股安國融券最後回補為2月15日，即年後第一天交易日，股價急漲後讓空頭壓力山大，主力在封關日網開一面，突然一筆筆賣單敲出，讓空頭有機會回補。

從安國近5日券商交易據點來看，華南永昌證券中正分公司淪為某空頭大戶重災區，先以均價142.5元放空372張，昨（5）買進472張，均價為224元，這筆交易慘虧3千萬元。

安國在連拉4根漲停後，封關日先攻上漲停，接著賣壓出籠，9點12分打開漲跌急殺，9點18分跌停鎖死，收在184元，成交量14425張。在籌碼部分，單日融券狂減3649張，剩下1443張，而券資比從35.29%大降至10.97%。

安國短短20分鐘上演「多空雙巴」戲碼，讓市場瞠目結舌，也引發不少網友熱烈討論，「這種股票不是主力邊拉邊放空的嗎」、「飆股才跌一根根本還好 這都是淬煉」、「主力這麼佛，讓空軍下車？」、「內行玩家會allin空下去，懂的就懂」、「上次緯創150回補賠兩千萬」。