避免浪費調查、提升效率 環境部預告離岸風電環評初審要點

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環境部6日說明最新預告的離岸風電環評初審要點，環境部環保司司長蔡孟裕表示，由於經濟部將「通過環評初審」作為離岸風電遴選審查的條件之一，因此調整環評規定，只要業者提供的書件符合檢核表事項、並通過視訊會議審查，即完成初審，後續再經濟部完成遴選、實際取得核配發電容量之風電業者，再進入二階環評來實質審查，大幅加快了在初審時的審查流程與速度。

蔡孟裕說，過去需要透過環評會議，導致同一個場址會有多家風電業者重複調查、環評會也會重複審查，因此公布最新的「風力發電離岸系統開發行為環境影響評估初審作業要點」草案。他指出，已經轉送進來的離岸風電環評審查案件，只要還沒有通過初審的案件都可以適用，預計有13件經濟部3-1的案件將直接受惠。

環境部表示，2022年時訂定了基本版之檢核表1.0版，這次再汲取過去數十件離岸風電審查經驗，強化更嚴謹之共通性環境保護議題及要求，包含風機基礎、海纜共同廊道及上岸點、風機間距、鳥類廊道、鯨豚保育措施及環境監測計畫等，制定檢核表2.0版，納入初審要點，通過2.0版檢核表後即完成第一階段專案小組初審，環境部將函送環評初審建議通過之結論，以利風電開發業者取得經濟部之遴選資格，有效期限1年，期限內風電業者參與遴選後，實際取得核配容量之風電業者，再檢附證明文件及依核配情形修正其原開發內容後送環境部進行第二階段專案小組初審，第二階段專案小組初審即為現行環評委員組成專案小組初審作業流程，因此，民眾參與及發言權益並不會有任何限縮或改變。