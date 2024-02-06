李強：鏟除腐敗滋生土壤 推動防範和治理腐敗問題常態化

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大陸國務院5日召開第二次廉政工作會議，大陸國務院總理李強在會上強調，政治機關要嚴守政治紀律和政治規矩，將通過深化改革鏟除腐敗滋生土壤，推動防範和治理腐敗問題常態化、長效化。他也說，要牢固樹立造福人民的政績觀，堅持勤廉並重，堅決糾治形式主義、官僚主義，堅決反對各種不思進取的思想和行為。

李強表示，過去一年，各級政府和各部門堅決落實黨中央決策部署，推動政府黨風廉政建設和反腐敗鬥爭取得新的進展。「我們要學深悟透習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想，切實增強推進政府黨風廉政建設和反腐敗鬥爭的責任感緊迫感，以高度的政治自覺、思想自覺、行動自覺，把每條戰線、每個環節的自我革命抓具體、抓深入。」

李強強調，各級政府和各部門作為國家行政機關，首先是政治機關，要嚴守政治紀律和政治規矩，堅定擁護「兩個確立」，堅決做到「兩個維護」。要深化標本兼治，緊盯重點領域和關鍵環節深化腐敗問題整治，嚴格執行中央八項規定精神，持續落實過緊日子要求，通過深化改革鏟除腐敗滋生土壤，推動防範和治理腐敗問題常態化、長效化。

他還說，各級政府黨組和各部門黨組（黨委）要認真履行全面從嚴治黨主體責任，堅持黨風廉政建設與經濟社會發展同謀劃、同部署、同推進、同考核。

李強強調，要牢固樹立造福人民的政績觀，堅持勤廉並重，堅決糾治形式主義、官僚主義，堅決反對各種不思進取的思想和行為，以奮發有為的精神狀態幹事創業，切實當好貫徹黨中央決策部署的執行者、行動派、實幹家，確保抓落實的最終效果符合黨中央決策意圖。