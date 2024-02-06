竹南國中羽球隊新南向交流 赴泰國移地訓練

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教育部體育署全力推動「新南向體育交流運動」，苗栗縣竹南國中羽球隊利用寒假，從1月22日至29日，遠赴泰國Ban Thong Yod Badminton School新南向移地交流訓練，除了球技上的交流，同時也開拓竹南國中學生的國際視野，此次移地訓練係由體育署補助經費，由國際級教練施以為期一週的移地訓練，也成功促進台泰兩地羽球選手經驗及文化交流。

泰國羽球在近10年來有長足進步，不管是女單、男女混雙等項目，目前在世界羽協排行榜上都有非常亮眼的成績，是繼中國大陸、日、韓、台、印尼之後，亞洲另一羽壇後起之秀。泰國羽球選手訓練及打法獨樹一幟，很值得我國選手學習經驗。

自疫情趨緩後，各校積極爭取移地交流訓練機會。這次移地訓練，由中國籍教練劉英鋼和多國組成的教練團安排，設計一週密集豐富的訓練課程，並由羽球俱樂部提供良好、安心住宿環境。讓台泰兩地羽球選手，交換訓練經驗，增加比賽經驗和提升球技，使球技更上一層樓。

泰國羽球俱樂部的教練們有豐富的訓練經驗和專業技術，讓台灣選手在不同的訓練場地、環境和球風下，培養適應不同環境的能力，並提升心理素質，讓學生能有更穩定的運動員狀態。

現任竹南國中專任運動教練羅尉力說，國中是選手們球技提升的重要階段，這次泰國行，藉由彼此交流，也讓選手們對訓練方式及不同球路有更寬廣認識，磨練出迎接挑戰的能力。期待透過跨國交流學習，從中體驗不同國家的訓練風格及強度，讓台灣與泰國兩地羽球選手能交流專業技術、訓練模式，能突破各自的運動表現。