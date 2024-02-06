有買有賺！房價一年上漲10％「全台4縣市」扳倒通膨　專家點名2024上漲區

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買房抗通膨，去年全台灣房價漲幅都戰勝通膨！清華安富房價指數針對調整通膨率與利率後，歸納「體感上漲」、「體感下跌」區域，而最新更新至2023年11月的清華安富房價指數，全國房價年增率達7.38％，即使是上漲幅度最低的台北市，年增率3.04％，卻仍贏過通膨。

根據行政院主計總處發布的2023年消費者物價指數（CPI），2023年全年CPI年增率為2.5％，其中核心CPI年增率2.58％，外食費年增率更達4.28％，皆創15年來次高。

清華安富房價指數去年11月的數據，全國有4縣市房價年增率逾10％，漲勢兇猛，包括苗栗縣年增率達16.48％、新竹縣市年增率12.23％、南投縣年增率11.20％，與雲林縣年增率10.68％。

清華安富房價指數的11月「體感漲跌」是依據11月利率、平均通膨率所換算，11月區間落在2.52至2.92％。等於房價年增率超過2.92％，可視為「體感上漲」，反之一個區域年增率沒超過2.92％，可被視為「體感下跌」。

至於2024年仍可望上漲的區域，住展雜誌發言人陳炳辰指出，房市得量價一同衡量，有一定的交易量才有發展性，因此觀察全台的移轉棟數，除了七都外，宜蘭、苗栗、彰化、基隆在量體上相較為多，是直轄市以外可注意發展空間的地區。

例如基隆與宜蘭有雙北房市的外溢效應，尤其基隆今年在港區周邊將有指標案可觀察；而苗栗的竹南與頭份之於新竹，彰化則之於台中，像是彰化市、和美、員林等，或許被認為區域表現上為房價高點，但相比七都仍是相對買得下手。

至於台積電1奈米製程設廠，可能落腳嘉義科學園區，是否被視為今年區域上漲重大利多？陳炳辰認為，連台南市本身都還未完整受惠南科效益，嘉義房市要因台積電設廠傳言受惠，仍有待觀察，甚至可能僅會影響特定區域房市表現而已。