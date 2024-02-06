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春節出遊刷LINE Bank卡 國外最高19％、國內12％

即日起至2月29日止「LINE Bank專屬輕軌列車」將陪伴民眾一起度過農曆春節與燈會期間，是龍年走春最吸睛的打卡點。圖／LINE Bank提供
即日起至2月29日止「LINE Bank專屬輕軌列車」將陪伴民眾一起度過農曆春節與燈會期間，是龍年走春最吸睛的打卡點。圖／LINE Bank提供

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LINE Bank兩張聯名卡維持現金高回饋，仍是市場上閃耀的一顆星，LINE Bank也特別帶領代表本行的熊大、兔兔、莎莉首次「走出手機」登上高雄輕軌列車，成為龍年走春最吸睛的拍照打卡點。即日起至2月29日止，「LINE Bank專屬輕軌列車」將陪伴民眾一起度過農曆春節與燈會期間，與「LINE Bank專屬輕軌列車」拍照上傳官方臉書粉絲頁，更有機會抽中價值900元限量好禮「LINE Bank好友音樂盒」。

LINE Bank表示，農曆年走春帶著「LINE Bank聯名信用卡」，獨家角色超萌卡面最喜氣，上山下海或是出國旅遊，通通賺現金回饋。渣打LINE Bank聯名卡國外消費享最高19％回饋、聯邦LINE Bank聯名卡國內享最高12％回饋；兩張卡不分新舊戶、無消費門檻即享「國外3％現金回饋無上限」，適合春節消費想要精打細算的民眾。

刷聯邦LINE Bank聯名卡，全台熱門電商momo、PChome、Yahoo、淘寶、蝦皮、博客來、生活市集還回饋現金最高5％；Uber Eats、foodpanda完成登錄享最高12％現金回饋；春節百貨加碼SOGO百貨消費滿額最高送電子抵用券1,500元、新光三越享最高7％skm points回饋；刷渣打LINE Bank聯名卡滿千不限次數則享6期0利率，適合喜愛分期付款的民眾。

申辦聯邦LINE Bank聯名卡、渣打LINE Bank聯名卡免年費，兩卡一起辦並設定LINE Bank帳戶扣款，享價值新台幣2600元好禮回饋，首刷禮有機會獲得限量「LINE FRIENDS COLLER小收納包」。現在推薦一位親友辦卡更賺新台幣300元，十位賺3,000元！趁農曆春節期間，推薦飯桌上的親朋好友申辦「高現金回饋」信用卡，獎金賺不完，自己的春節紅包，自己再加碼。

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