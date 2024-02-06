台灣經貿網前進米蘭眼鏡展MIDO 線上線下O2O齊搶單

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經濟部國際貿易署委託外貿協會營運的B2B電商平台-「台灣經貿網」，參加義大利最具指標性之國際眼鏡展會（MIDO Eyewear Show 2024），2月3日在米蘭展覽館（Rho Fiera Milano）熱鬧展出。展期自2月3日至5日為期3天。今年台灣經貿網徵集我國眼鏡業者共18家，逾36件運動眼鏡、護目鏡、鏡片等產品展出，吸引義大利與歐洲市場知名品牌買主造訪，線上展館也吸引逾千名專業買主線上線下同步參觀。

今年米蘭眼鏡展使用7個展館，共8個展區，約有超過來自45國1,200家廠商參展，是全球唯一擁有完整眼鏡產業供應鏈的展覽，亦是高階設備供應商大顯身手的舞台。結合時尚與專業度的全球眼鏡產業年度盛事，主辦單位預估3天展吸引超過4萬人次參觀。

本屆展覽主題為個人化、綠色永續及人工智慧技術（AI）的運用。產品創新亦是買主焦點，涵蓋生物辨識鏡片、處方眼鏡設計、虛擬試戴AR技術應用。運用AI技術快速辨識人臉，找出個人風格，讓每位消費者都能找到最適合自己的鏡框和鏡片。

今年我國眼鏡產業精銳盡出，如：曾獲台灣精品獎且具FINA認證的冠馳企業展出「SAEKO成人泳鏡」，強調環保TPR以植入射出包於鏡片上。富勝紡織的「環保 NYHI 再生漁網太陽眼鏡」，及御景企業「回收漁網材質太陽眼鏡」鏡框，飛達龍回收海廢漁網（Recycled Nylon）製成再生鏡架，皆由100% 從海洋回收的漁網製成，符合當今ESG潮流，受到買主矚目與青睞。

開展首日即有英國眼鏡網站readystock諮詢偏光運動用太陽眼鏡；義大利買主尋找抗藍光鏡片及閱讀用眼鏡；法國買主對環保永續材質鏡架表達興趣。攤位上最受歡迎的為富勝紡織的寶特瓶鏡架，及御景企業環保運動眼鏡。

台灣經貿網具有豐富的虛實整合行銷經驗，全年運用虛擬線上展館，及360度環物影像的「VR眼鏡館展間」（https://optical.taiwantrade.com/）。搭配展前EDM、社群及廣告進行線上行銷，參觀者可在虛擬館內，全視角查看產品細節及規格，結合台灣經貿網快速的樣品銷售功能，達到線下融合線上（OMO）一站式服務。

台灣經貿網（taiwantrade.com）扮演臺灣數位貿易領航員，提供多項線上線下整合行銷服務，導入多樣AI應用，帶領臺灣企業拓展線上商機，開發海外市場，歡迎企業一起加入！