草莓控快看 網友大推CoCo都可新品「草莓蒸大福」

2024草莓季開跑！每到這時候除了會有各種令人愛不釋手的限定品項登場，手搖圈也紛紛推出兼具視覺口感的「草莓飲料」，而近期也於網路掀起「最推的草莓手搖」討論，其中一登場就被推爆的莫屬這杯CoCo都可新品「草莓蒸大福」，直接把大家熟知的草莓大福融入手搖飲帶來全新滋味不說，光是看著也能讓人感到滿滿幸福，直接封頂草莓季人氣NO1！

草莓蒸大福一推出就獲得網友熱烈迴響，CoCo都可這次直接把經典日式點心化身草莓季夢幻飲品太生火！除了令人驚豔的絕佳口感之外，製作過程也非常的細緻，每一杯都須經過獨家首創手工攪拌的過程才能完成。「草莓蒸大福」整體以現蒸輕盈軟糯的奶香大福，搭配酸甜手工莓果醬做呈現，喝過的網友也特別大讚它手工熬煮草莓及蔓越莓伴隨出莓果香氣、加上及大福的溫和米香完美融合至香純絲滑乳香真的太絕配，口感上柔和酸甜讓人餘韻無窮之外，重點是還吃的到新鮮果粒。

CoCo都可也為喜愛莓果系飲品的大家準備了多款人氣選擇，不論是以新鮮莓果果肉搭配清茶的清爽「莓果派對」、或是透過鮮乳完美結合的「莓果戀人」，都以酸甜豐富的多層次口感，讓人忍不住回味再三，其中草莓蒸大福除了每一口都能喝到濃郁果香，還吃得到草莓果肉。

CoCo都可草莓蒸大福情境照。圖/ CoCo都可提供

草莓蒸大福 $70/中杯 全台CoCo都可門市販售 (部分門市不販售)

＊實際販售品項/金額以門市公告為主