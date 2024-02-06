前往主要內容
工商時報LOGO

遭控2019年舉辦非法集會 泰改革派皮塔、他納通判刑4個月

  • 中時即時 劉詠樂

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

泰國法院5日對2019年參與抗議活動的改革派政治家、已解散的未來前進黨（Future Forward Party）黨魁他納通（Thanathorn Juangroongruangkit ）和泰國國會最大黨前進黨（Move Forward Party）實質領袖皮塔（Pita Limjaroenrat）等8人，分別判處4個月監禁，緩刑2年。

據泰國公視（Thai PBS）和《曼谷郵報》等報導，泰國首都曼谷2019年12月14日爆發一場大規模示威活動，呼籲改革的年輕示威者抗議泰國民主式微，要求修改憲法，還呼籲時任總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）下台。

所有8名被告均被檢察官指控犯有多項罪行，包括未經許可在距離沙芭吞皇宮（Sa Pathum Palace）150公尺的巴吞旺天橋舉行約40分鐘的抗議、擾亂BTS列車系統的運作和服務、給其他使用天橋的人造成不便，以及未經許可使用擴音器。

泰國法院判處所有被告4個月監禁，刑期緩期2年執行。由於8名被告皆為初犯，且抗議活動是出於政治目的，不屬於嚴重犯罪，因此從輕發落。此外，法院還對被告未事先通知就舉行集會，以及未經許可使用擴音器的行為，處以2萬零200泰銖的罰款。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 2024首檔軋空股雙殺！台北某大戶慘賠曝光 被抬出場

  2. 金融股有補漲行情？14檔龍年股息預測一次看

  3. 鮑爾潑冷水 美股債雙殺 道瓊跌逾270點

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。