斥資1.4億打造北港糖廠鐵道地景 龍年走春體驗糖文化

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雲林縣政府為拓展雲林西部觀光產業，向交通部觀光署爭取重點景區遊憩廊帶計畫「1621開臺足跡-雲西文化觀光廊帶營造計畫」，其中「北港糖廠鐵道地景文化空間營造計畫」斥資1.4億元，已於近日完工，雲林縣長張麗善6日邀全台民眾龍年到北港糖廠走春，體驗充滿人文歷史、產業脈絡的糖文化。

「北港糖廠鐵道地景文化空間營造計畫」，目的是保留台灣糖業綿延雲西平原的糖鐵地景及糖產業舊產，早年糖業為民間賴以維生的工業設施，提供當地居民眾多就業機會，生產的糖產品是重要經濟物資，運送海外換取外匯，2015年北港糖廠停止製糖，糖鐵五分車運行平原的人文風情就此消失。

張麗善表示，北港糖廠擁有完整的糖產業工廠設施、倉庫群與鐵道地景，辦公、住宿、集會堂等機能建物一應俱全，鐵道留存的產業地貌紋理依稀可循，藉由糖鐵線道地景，以及留存糖產業工業舊產的轉型再生，重新賦予環境教育與遊憩經濟機能，讓資產價值再轉換，歷史資產得以延續傳承。

「北港糖廠鐵道地景文化空間營造計畫」總經費原編列1億元，後續因應整體廠區景觀需要，再由縣府加碼自籌經費挹注，總經費增至1億4000餘萬元。主要工項為北港糖廠文化園區8處主題景觀，包含蔗糖水道、曝氣池舊址、大樹平台、彩糖廣場，鳴日鐵道、環形平台等，並修繕10座建築物作為休憩、衛生設備、服務中心場域。

張麗善希透過北港糖廠場域改造，創造另一波觀光人潮，全面提升雲林觀光效益與產值，未來結合「北港好庫」24棟倉庫群及北港糖廠製糖廠工業舊址，打造雲西新的田園城市門戶，提升雲西觀光量能，農曆過年將至，歡迎大家到北港糖廠走春遊玩，體驗不一樣的北港糖廠新風貌。