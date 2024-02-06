不甩美國動作頻頻 傳中芯最快今年為華為生產5奈米晶片

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根據路透6日引述金融時報（Financial Times）報導，知情人士指出，儘管美國頻頻出手打壓中國發展先進晶片技術，中國晶片製造商中芯國際據傳已在上海組裝新的半導體生產線，將為中國資通訊設備大廠華為生產晶片。

報導指出，中芯國際將利用現有的美國及荷蘭設備，最快在今年投產5奈米晶片。目前中芯國際與華為皆未立即回應此消息。

目前美國方面以國安問題為由，限制美國廠商向中芯國際提供技術，而中國方面為了在技術上突圍，已經砸下重金發展國內的半導體供應鏈。