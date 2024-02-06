雙商城將進駐 大里都更再現新風貌

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

位於台中市大里區中興路的農會因建物老舊，在去年九月進行拆除並進行改建工程，新建築規畫為地下3樓、地上7樓，面積共8千多坪的複合式建築，未來將引進大型購物中心；除此之外，太子建設也宣布投資5.6億元，在大里環保公園西側規畫興建地下3層至地上5層的「太子置地廣場-大里館」，讓發展成熟的大里地區再添發展動能。

大里過去曾是台中盆地最早開發的地區，雖然生活機能已相當完善，不過建物屋齡逐漸老舊，不僅攸關居住安全和市容、也連帶影響到區域房市發展。近年有建商開始著手整合土地進行都市更新，例如舜元建設去年獲得2023年URTA都更評審團特別獎的「舜元出雲」一案，耗費七年時間整合15筆土地、約559坪土地，將地上六棟老舊鐵皮磚瓦建物拆除進行重建，新建築規畫為地上12層、總戶數66戶的大樓建築。

「舜元出雲」的誕生成為當地都市更新注入一劑強心針，也替區域地貌帶來了嶄新氣象。舜元建設協助周邊計畫道路的開闢及更新，使公共設施更加完善，同時為響應都市環境低碳生活，除了建築本身進行多層次垂直綠化，在基地周圍保留大面積綠地，創造都市綠廊及社區口袋公園，展現與鄰共好的精神。

台中深耕25年的舜元建設在網路上堪稱「0負評建商」」。近年推出的建案「睦森林」、「舜元知了」、「舜元知茵」皆獲好口碑。這次大里推出的「舜元出雲」依然秉持自住需求為導向，建築規畫最適合台灣氣候的南北座向、客廳朝南，打造冬暖夏涼的居家空間。室內搭配4米面寬景觀落地窗，擁有開闊的景觀視野，也是市場罕見規畫有四面開窗、高採光通風的住宅大樓。

「舜元出雲」在部分戶別做到了四面皆無共壁，為住戶在都市中打造真正寧靜無擾的居家體驗，主臥部分特別設計高機能收納衣櫃，體貼現代家庭需要更完整收納空間的需求；公領域的客餐廳規畫也別具巧思，富有設計感的客廳讓來訪親友更加享受歡聚時光；餐廚空間則以美式風格的開放式中島桌，做為連結家人情感的核心空間。「舜元出雲」一層僅三戶，戶戶皆為邊間，坪數規畫37-39坪均質三房，以現代頂尖品味，在大里繁華中心為現代家庭打造美感及舒適度兼具的理想歸宿。