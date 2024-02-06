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竹南鎮后厝龍鳳宮春節活動將登場 一路熱鬧到元宵

  • 中時即時 謝明俊
竹南后厝龍鳳宮今年春節從大年初一開始安排一系列活動。（謝明俊攝）
竹南后厝龍鳳宮今年春節從大年初一開始安排一系列活動。（謝明俊攝）

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春節即將屆臨，竹南鎮大媽祖后厝龍鳳宮安排系列活動，將從大年初一一路熱鬧到元宵節，包括有乞金錢龜、過七星平安橋、系列歌舞民俗文化表演、每天都安排有熱鬧節目供大家前來龍鳳宮「鬥熱烈」。今年的金錢龜王是由山本耀建設公司董事長林健興所搏得，總價高達160萬元，所有的金錢龜將大年初一正式亮相，保佑大家龍年發大財。

竹南鎮后厝龍鳳宮是在地超過百年歷史的老廟，竹南鎮當地多來自大陸泉州地區閩南人，過去在泉州地區寺廟就是過年乞龜的習俗，先民自泉州移民到竹南後，仍把這項習俗帶來，過去，龍鳳宮乞龜習俗是以麵龜為主，順利乞龜的信眾來年還願時要回報更大的麵龜，隨著時代進步，大家吃麵龜的數量愈來愈少，為了符合時代需求，所以才改以金錢龜替代，更有金銀滿門、財旺福旺的涵義。

今年乞得大金錢龜王的山本耀建設公司董事長林健興，去年首次乞大金錢龜王，總價值120萬元，今年還願再度乞得大金錢龜王，山本耀公司打造160萬元的大金錢龜王，來感謝龍鳳宮媽姐的保佑。

除了大金錢龜王以外，龍鳳宮也有準備大小不一的金錢龜，提供民眾過年期間乞求帶回家中旺財旺生意，只要向媽祖卜杯獲得媽祖同意後，就可以帶回金錢龜保佑公司行號，個人家庭未來一年大賺錢。

竹南鎮龍鳳宮並從大年初一至大年16安排各項熱鬧表演活動，包括過七星平安橋、乞金錢龜、親子燈籠製作教學、舞龍舞獅等民俗表演、社區歌舞、老小搓湯圓、以及各種晚會歌唱表演晚會等，歡迎大家同來熱鬧過春節。

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