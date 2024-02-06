金門衛生局春節稽查 抽驗72家業者、33件食品均合格

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農曆春節將至，為使民眾安心採購年節食品，金門縣衛生局長蔡建鑫再次帶領藥物食品檢驗科人員，前往各鄉鎮傳統市場辦理食品標示及販賣場所環境衛生輔導及宣導；另自去年底展開的春節稽查專案，共計稽查食品販賣業32家次，宴席、團餐及一般餐廳40家次，針對轄內食品販賣業春節應景食品等進行抽驗，共計抽驗33件，檢驗結果均符合規定。

衛生局表示，本次進行之傳統市場食品標示及販賣場所環境衛生輔導，加強宣導食品業者登錄、散裝食品標示規定、預防食品中毒五要原則、肉品產地標示(含豬肉、牛肉產品)等，計輔導蔬果販賣攤商69家次、小吃店56家次、雜貨攤商40家次、肉品攤商39家次、傳統特色食品27家次、漁貨水產品23家次、特產行19家次、其他食品販售3家次，合計276家次，現場並分送相關宣導單張，供業者參考，為民眾食用安全把關。

衛生局提醒，食品業者應依法保存進銷貨相關交易憑證及紀錄等資訊，俾利溯源追蹤，並呼籲消費者購買年節食品時，儘量選擇完整包裝的食品，注意產品包裝之品名、內容物、食品添加物名稱、有效日期、營養標示及製造廠商或國內負責廠商等，避免挑選色澤過於鮮豔、有刺鼻味、非自然原味之產品；購買後儘早食用完畢，未食用完應妥善保存，以確保產品新鮮安全。

另外，衛生局自2023年12月起展開春節稽查專案，共計稽查食品販賣業、宴席、團餐及一般餐廳共72家次；針對轄內食品販賣業春節應景食品等進行抽驗，共計抽驗33件，檢驗結果均符合規定。衛生局已將相關抽驗結果公告於該局網站，詳細資料民眾可上網至http：／／phb.kinmen.gov.tw／News.aspx？n=50AD456C3CFFAC94＆amp;sms=4FEFD09995C4BB8 衛 生局網站檢驗結果資訊專區查詢 。