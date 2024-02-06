苗栗南庄鹿場部落苦花潭步道啟用 新春探訪秘境美景療癒身心

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苦花潭位於苗栗南庄鄉鹿場部落附近，是隠身山谷裡的瀑布絕景秘境，交通部觀光署參山國家風景區管理處對苦花潭步道設施改善，月前完工啟用，交給南庄鄉公所維護管理，參山處歡迎遊客利用春節連假前往苦花潭一覽美麗山林好水，享用更安全友善的休憩空間及解說設備。

參山處長曹忠猷指出，苦花潭距離鹿場部落約1公里，潭水源頭為風美溪，藏在山谷裡的瀑布絕景，周遭林鬱蔥蔥，是非常療癒的自然秘境，清澈的深潭是近年夏季野溪戲水的熱門景點，許多遊客在此從事溯溪及跳水活動。為了維護遊客旅遊安全品質，參山處依現場地形整地調整後新增砌石步道及鋼構橋，步道下邊坡處增設安全繩索，並於適當地點提供休憩平台與解說設施，還可順道遊歷南庄周邊知名景點神仙谷、南庄老街等，適合闔家同來旅遊。

參山處表示，有鑑於全球永續觀光堀起，旅行不只是觀光，還能參與維護在地，認識旅行的所在處文化內涵。為了提升參山處轄區永續觀光發展，參考鹿場部落提出建議後，參山處於2021年7月中旬，會同林務局、南庄鄉公所、鹿場部落辦理苦花潭步道用地使用同意會勘，並由林務局同意提供土地使用同意、以及苦花潭步道用地分割等，參山處於去年投入工程經費7百多萬元，對鹿場部落苦花潭步道設施展開改善工程，於去年年底完工，今年元月完成交予苗栗縣南庄鄉公所，進行植栽綠地養護、設施管理、水土保持相關維護管理事宜等，在春節連假期假開放供遊客享用全新設施。