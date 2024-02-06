校事會議調查員培訓竟成犯罪調查 全教總籲教育部正視聽

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校事會議調查員培訓要求做罪刑認定，陷教師於不義。全教總6日表示，近期接獲許多參加校事會議調查員培訓的學員告知，在培訓過程中，部分講師引導學員應對涉及不當管教、體罰、霸凌的教師採取犯罪認定，彷彿把調查員培訓當成法官訓練所，更將「疑似工作不適任教師」當罪犯調查，嚴重不恰當，要求教育部明確回應，以正視聽。

全教總指出，依據《教師法》制定的「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘及資遣辦法」，明定對於涉及《教師法》特定解聘事項之教師，應組成調查小組對事實進行認定，調查員培訓則由教育部負責。

全教總提到，然而，這一項屬於對教師職場行為的「行政調查」培訓，研習者卻被要求要在調查報告撰寫教師犯了《刑法》上的罪名，例如：傷害罪、強制罪、公然侮辱罪，彷彿把調查員培訓當成法官訓練所，要求對教師職場行為做罪犯認定，這不僅造成調查員對培訓內容感到困惑，基層教師獲知後也產生恐慌，不能接受行政調查報告為何會成了犯罪報告？

全教總認為，講師若僅是教導學員認識刑法上的構成要件，以作為案件重、輕的判斷基準，本無可厚非，但是要於調查報告上敘明構成何種犯罪，可能有違行政調查之分際，因校事會議的調查報告是行政調查，不是刑事偵查，更不是法院判決，行政法院的法官也不會在沒有經確定判決的情況下，直接認定教師是否犯罪。因此，在調查報告直接認定被調查者為刑事犯罪，不僅沒有必要也不應該，更會引起極大的紛爭。

全教總強調，支持對「校園不適任教師」積極處理，但必須嚴正指出，校事會議調查員培訓涉及教師工作權，倘若僅強調學生和公眾利益，或僅誇大某些調查細節而造成調查員培訓誤解，或是完全不顧教師有工作權的法律保障，這是製造問題，而非解決問題。

全教總呼籲教育部嚴肅面對調查員培訓的錯誤引導，並應提出完整說明與澄清，才不會造成現場20萬名教師的恐慌。