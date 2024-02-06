龍年好運七龍珠跟 著悟空 龜仙人 玩農村 找祕寶

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農村水保署李鎮洋署長表示，臺中分署在龍年特別推出豐富的農村新春旅遊特輯，新春年假七天，七種農遊攻略的「中苗農村七龍珠」，別具新意，結合休閒農業區、在地美食、精選酒莊以及各式特色景點店家，提供民眾自由搭配組合，打造專屬的龍年新春體驗，分署同仁巧扮「悟空」、「龜仙人」踩點，到苗栗銅鑼、公館挖秘寶，找好茶、喝地酒、玩農村，使遊程更加生動有趣。

農村水保署臺中分署陳榮俊分署長表示，曾郁芳及曾莉敏姊妹的東方美人茶獲獎無數，有可以喝的香水的美名；黃金小鎮休閒農業區以當地的紅棗和芋頭產業聞名於全台，榮獲第一屆金牌農村競賽的銀牌，是優質的優質的休閒農業區，遊客可以租借自行車並預約導覽，在黃金小鎮穿梭，體驗採果、食農教育等活動。

銅鑼曾家姊妹茶藝超群，研發可以喝的香水祕寶

李鎮洋署長為鼓勵青年留鄉，特別致贈匾額給曾家姊妹，期望能帶動地方茶產業發展，這次專程拜訪苗栗銅鑼「TSENG'S曾的茶」，了解曾郁芳及曾莉敏姊妹回鄉接手茶園事業及品牌經營，苗栗縣政府農業處陳樹義處長表示東方美人茶特殊的香氣需藉由小綠葉蟬叮咬產生，因此茶園必須以友善方式管理，除了嚴格的田間管理，也努力提升製茶技術，讓茶成為可以喝的香水，在2023台灣東方美人茶評鑑獲得特等獎、2023台灣御賞松紅小葉種紅茶評鑑獲特等獎。

東方美人茶、貓裏紅，打出國際知名度的苗栗好茶

陳榮俊分署長表示，分署與苗栗縣政府共同復興茶產業文化，以產官學等面向協助茶園環境改善、友善耕作、智慧農業、品牌形塑等，更鼓勵青年參與評鑑，提升產品品質，2023年邀請法國農產品加值協會（AVPA）評審主席Carine Baudy至苗栗茶區參訪，積極在國際曝光，今年分署將與縣政府合作國內策展，也預計將優質茶品行銷至日本，並參加英國茶學院（UKTA）舉辦的競賽The Leafies，拓展國際知名度。

穿龍24釀！台灣百大伴手禮，公館農會酒莊的祕寶

公館農會古雪雲總幹事表示，公館鄉農會是農業部輔導的農村酒莊，致力於開發具有在地特色的產品，其中「穿龍24釀」，榮獲2023年台灣百大伴手禮，也是農會連續第七年獲獎。陳榮俊分署長表示這款特色酒品結合在地的特色產業，強調在地食材釀造好酒，是分署推動地酒文化復興的代表酒品之一，在金龍迎春的歡慶季節，一同踏足公館，感受黃金小鎮的在地文化，並品味由公館農會開發的多元產品。

*酒後不開車，安全有保障。飲酒過量，害人害己。未滿十八歲禁止飲酒。