鎧將建設寒冬送暖邁入十一年

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鎧將建設與明德福德祠、三德慈善會共同舉辦「寒冬送暖暨歲末餐會」，愛心傳遞至今已來到第十一屆，累計捐出超過500萬元善款，其中鎧將建設捐款250萬元，另外250萬元由鎧將建設親友與協力廠商捐出。今年資助單位為北區明德里、明新里、立人里、長青里、健行里五個里，共270戶弱勢家庭，每戶發送800元大潤發禮卷、白米、沙拉油、麵條、泡麵，活動壓軸還有民眾最期待的圍爐摸彩，獎品皆由鎧將建設員工與協力廠商協力樂捐，讓每個家庭沾沾過年喜氣，造福更多需要幫助的家庭。

11年來重不缺席，從最一開始只有一個里，到如今擴展至五個里、涵蓋270個家庭，感謝各界的慷慨善心、支持力挺，鎧將每一步都走得甘之如飴。鎧將建設林總經理說：「取之於社會，用之於社會，持續關懷鄰里，這是鎧將一直秉持的信念。」因此，三德慈善會創立了寒冬送暖這個慈善平台，期望讓更多的善心人士加入，因為只有擁有更多的力量，才能讓愛心的影響更為深遠。

寒冬送暖暨歲末餐會，由主辦單位：台中市明德福德祠、三德慈善會、鎧將建設，以及協辦單位：北區明德里、長青里、明新里、立人里、健行里辦公處、大潤發台中忠明店等齊聚送暖。

鎧將營建機構成立22年，近年來在雲林虎尾深耕有成，把台中優質營造品質、空間美學、售後服務等延續到雲林地區，虎尾連續推出3個案，第一案即將交屋的「鎧將富都心」，因為用心打造又位於商業區、地段好，在預售時順利完銷，完工後的售後服務也獲得住戶口碑相傳，透過鎧將自行開發的APP線上客戶，能立即通報快速解決問題，重要訊息也不漏接，讓住戶安心放心。

第二案預售大樓「鎧將雲鼎」已售9成，規劃地上15層，地下4層，2-3房，總戶150戶的住家和店面，規劃平面式停車位154個、預留充電樁管線/線槽，公社則規劃空中花園、交誼廳、閱覽室、健身房、兒童遊戲區、鋼琴家教室等應有盡有，符合在地居住需求銷售順利。

2024年鎧將建設持續看好雲林縣人口數成長的主要三大區域，預計第二季再推新案。鎧將同步也取得藏傳佛教閉關中心的興建案。

「鎧將雲鼎」 賞屋專線：05-631-2277。地址：復興路(黃昏市場正對面)