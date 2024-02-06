TrendForce：2024年全球監視器市場恢復成長，出貨量預估年增2％

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根據TrendForce最新研究顯示，2023全年監視器出貨量年減7.3％，僅達1.25億台，低於疫情前水準。展望2024年，由於2023年出貨基期已低，加上2024年經濟有緩步復甦的可能，以及正常PC更換週期為4～5年，故疫情間購買的部分PC有機會於2024下半年至2025年間換機，進一步推動2024年全球監視器出貨量年增2％，約1.28億台。

2022年上半年歐美地區尚未消化的商務訂單需求持續發酵，墊高2022年商務品牌出貨基期，至2023年商務市場需求又面臨大幅萎縮，導致三大商務監視器品牌戴爾、惠普及聯想出貨量分別年減20.4％、20.7％及21.4％，衰退幅度皆高於2成。

反觀部分消費品牌2023年出貨量逆勢成長，其中，AOC／Philips主要受益於中國電競市場熱絡需求帶動，出貨量年增8.8％。宏碁則於2023年成功搶先將60／75Hz產品在幾乎無價差的情況下，快速提升至100Hz，帶動出貨量年增6.7％。

TrendForce表示，以2024年監視器品牌出貨計劃來看，商務及消費性品牌的出貨目標仍算保守，商務型以聯想最積極，年度出貨量成長目標約20％。消費品牌AOC／Philips、微星、華碩及宏碁，年度出貨量成長目標均逾10％。相反地，三星電子、樂金電子、明基2024年出貨量則訂定得較為保守，重心將放在獲利及高階產品線。