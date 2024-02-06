房市小白買房看上「這款」　過來人真心建議：搬家會太累

因為高房價、少子化等因素，導致近幾年2房房型成為市場主流，但又因為小宅室內空間小，能發揮的效坪因此受到局限，日前一名網友透露，第一次買房在房型挑選上跟另一半產生意見分歧，老婆想要先買兩房，認為之後過幾年遇到更喜歡的房子可以再換一次，不過自己卻想要直上三房，這樣之後也不用因為生了小孩再為找房子而奔波，況且房價只會越來越貴，難道買房不該講求一次到位嗎？

文章曝光後，釣出網友不同看法，認為預算是選擇房型最大關鍵，「直上三房後就可以直接安心準備生子了，也不用到處看房，價格也只會越來越貴」、「直上三房未來幾年有更喜歡的一樣可以再換，依你說的A21區域周邊機能，三房也不用擔心不好脫手的問題」、「真心建議，自備款足夠就直上三房了，等到家裡有了新成員還要換房多麻煩」、「首購的風險就是後續很多費用忘記算進來，尤其社區的管理費跟公電很多人沒算進來，跟幾房沒關係」、「雙薪穩定收入，沒車貸，開銷少直上三房沒什麼問題」、「當然直上三房，現在的兩房超小，東西一多很快就想換了！」、「直上三房，一定要有平面車位，買房有能力最好一次到位，否則後續看房和搬家都太累」

事實上，三房產品一向都是市場主流，專家普遍認為具備自住兼投資性，不過因現在高房價衍生出許多「小三房」、「假三房」，前淡江大學產業經濟系副教授莊孟翰曾提醒，常見「正三房」格局，為3房2廳2衛約30坪，若是碰上三房物件卻有陽台外推，並在平面設計圖上以虛線暗示「2＋1房」，或室內只有淋浴蓮蓬頭的半套衛浴又沒開窗，都會影響生活舒適度及保值性，造成未來不易換屋，民眾在購屋前應嚴格檢視。

另外，有趣的是，不僅年輕人喜好購買3房產品，從新北市地政局112年第二季新北市不動產市場分析季報也可發現，統計111年65歲以上銀髮族購屋偏好，房型的部分，主力交易房型也是三房，且購買三房的房型比例達43％，推測原因，為避免互相影響睡眠品質，或生活習慣的不同，銀髮族習慣有自己起居空間；另外，考量未來有被照顧的需要，預留1間房間得以彈性運用，使得長者偏好購買這類房型。