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27年首調漲！台北市動物園4／1起門票最高100元

  • 中時即時 蔡佩珈
台北市立動物園規畫新增價格60元的市民票，非市民調整為100元，優待票改為50元，今年4月1日起實施。（摘自台北市立動物園網站／蔡佩珈台北傳真）
台北市立動物園規畫新增價格60元的市民票，非市民調整為100元，優待票改為50元，今年4月1日起實施。（摘自台北市立動物園網站／蔡佩珈台北傳真）

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台北市立動物園調整門票價格，新增60元台北市民票，並將非台北市民票改為100元，優待票從30元改為50元，台北市長蔣萬安今在市政會議拍板，4月1日起實施。

台北市動物園目前入園門票全票60元，優待票30元、團體票7折，園方規畫，新增北市市民票，價格為60元，非台北市民一般票則調整為100元，優待票50元，團體票仍維持7折，台北市教育局去年9月通過此案，北市法務局今年1月18日審議通過，1月30日簽提市政會議。

台北市長蔣萬安今在市政會議拍板，4月1日起，台北市民票價60元、非台北市民100元，優待票50元，團體票維持7折。

台北市動物園長諶亦聰表示，大眾對於北市動物園形象以及動物福利、照護品質有很大期許，非常感謝市民與蔣萬安支持，讓門票價格得以調整，因4月才上路，預估今年可增加約4000萬收入，明年起則是年增5000萬。

由於台北市動物園前年也曾提出門票調整案，最後卻沒有成功實施，她分析，當年門票調整案沒有區分台北市民與非台北市民票，使得園方承受不少壓力，今年則有特意區隔，成為票價得以順利調漲的關鍵之一。

諶亦聰說明，北市動物園預算結構多年沒有大幅度調整，較難應付越來越嚴格的動物福利及國際評鑑與指標，現在有了這筆收入，將可逐步改善園內欄舍與空間，並與國際交換、引進動物，以及汰換空調設備與籌備110周年園慶活動。

她指出，依照法規，門票費用應每3年檢討1次，此次調漲後，將在3年後針對民眾意見、收入支出等條件做整體評估，再考量是否調整票價。

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