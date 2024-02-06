竹市學校班級總量限制修法完成 落實居住事實查核

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為妥善分配教育資源，新竹市政府舉行多次學區公聽會後，修正竹市班級總量限制辦法草案，2024年1月經由市長高虹安正式簽核發布，兌現「校校均質」承諾，未來將有效規範學校空間、學生人數、入學資格等，確保教學品質與學生受教權益，讓竹市的學童們都能就近入學、安心上學。

市長高虹安表示，為平衡城鄉區域發展，妥善分配教育資源，總量限制作業要點修正勢在必行，透過總量限制相關規定能有效規範各學校空間、學生人數、入學資格等，並以每班學生最適人數為編班原則，若有學校空間不足狀況，亦可申請實施總量限制，解決人數過多造成學習場域擁擠、教學品質下降等問題，攜手維護學生受教權益，打造優質教學環境。

教育處長陳木金表示，總量限制學校將依法成立入學審查委員會，專責處理學生入學事宜，由管制學校組成查核小組，結合學區里（村）長、鄰長及戶政單位人員等網絡單位，適時家訪、查核居住事實，配套措施包括辦理保險及相關安全措施、核給承辦業務教職員工公（差）假登記、課務調整及補休，以及核給承辦業務教職員工嘉獎獎勵等。

教育處表示，各縣（市）政府均已訂定新生分發入學及總量限制相關規定，近期修正縣市包含「台北市公立國民小學新生分發及入學辦法」、「新北市公立國民小學新生分發及入學作業要點」、「桃園市市立國民中小學實施學校規模總量管制作業要點」及「新竹縣國民中小學班級數總量管制暨學生入學實施要點」等。

教育處說明，「新竹市國民中小學班級總量限制學校新生分發及學生轉入學要點」於2000月12日發布，2018年12月19日修正。近年竹市人口大幅成長，學生人數增加迅速，在學校數量有限之下，為平衡區域發展並配合學區畫分制度，市府積極落實居住事實查核，並與各校研商，和行政處跨部門合作，達成條文修正共識並於今年正式簽核發布，將有效維護學生受教權益，提供優質教育環境。

教育處指出，此次修法依據「新竹市國民中小學學區劃分及新生分發入學辦法」第3條規定訂定，修正條文重點包括第3點，修正總量限制學校超收學生之但書規定；第4點，新增第1項敘明總量限制學校應成立入學審查委員會，第2項規範各校應訂定作業規定。

且為嚴格審查總量學校居住事實，新增第3項後段入學當年度，同一門牌號碼分發總量學校以1人為限之規定，現行規定第2項移列為第5項。

第6點，新增第2項新生登記分發時應持相關資料，以利居住事實查核。第10點，新增第2項學生至國外或大陸地區就學者，應辦理轉出，不得占用名額。第15點，新增有關總量限制學校應與學區里長、鄰長、戶政單位建立查核網絡，以維護學區學童就近就學權益。

教育處表示，除了落實居住事實查核，市府團隊將持續推動各校整體規畫，以學校設備資源最大容量控管，避免學生人數過多，造成軟硬體設施不足情形，並妥善分配教育資源，保障學生就學權益，實現市府「新竹好學、安心就學」教育理念。