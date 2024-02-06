達美樂披薩醬驗出環氧乙烷 19公噸 邊境攔截退運銷毀

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食藥署今天公布邊境檢驗不合格資訊，多批日本草莓、韓國葡萄再度上榜，都被檢出農藥殘留不符規定，另有一批自美國進口「達美樂披薩醬」遭驗出殘留一級致癌物環氧乙烷，逾19公噸在邊境退運或銷毀。業者表示，已立即暫停使用店內現有的披薩醬，正與衛生局密切合作進一步檢測，以確保其他批次的披薩醬中沒有殘留這種物質。

食藥署每周例行公布邊境檢驗不合格資訊，多達25批食品檢出違規，其中以日本草莓、韓國葡萄為大宗，各有4批檢出農藥殘留不符規定，另有日本鮮溫洲蜜柑、泰國進口青花菜、越南進口鮮蠶豆、澳大利亞進口紅櫻桃、汶萊進口蜂膠、越南進口細花生糖等。

另外，本次不合格名單上還包括一批美國進口的達美樂披薩醬，進口商為臺灣可果美股份有限公司，檢出殘留農藥環氧乙烷1.3 mg／kg，共1000箱盒，總重量1萬9050公斤，依規定退運或銷毀。食藥署副署長林金富說，環氧乙烷依規定不得檢出，該業者該品項近6個月無不合格紀錄，抽驗頻率將由一般抽批（2％至10％）調整為加強抽批（20％到50％）。

針對不合格名單上的常客韓國進口葡萄，食藥署統計，近半年韓國葡萄共報驗242批，其中16批不合格，不合格率6.65％。林金富指出，昨天（5）起，至8月4日止，針對韓國葡萄提升為100％逐批查驗。

日本草莓也屢被驗出農藥殘留不合格，食藥署於去年6月1日起至4月30日止，採最高等級的「監視查驗」，100％抽驗合格才能輸入。食藥署統計，近半年日本草莓報驗共447批，其中18批不合格，不合格率2.54％；不合格的產品分別來自9家製造廠，食藥署已祭出暫停受理輸入查驗1個月的限制。