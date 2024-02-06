行銷第一屆新營波光節 南市議員元宵節加碼辦音樂會

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第一屆新營波光節登場，首周就吸引超過4萬人參訪，台南市議員蔡育輝2月24日元宵節下午特別在天鵝湖公園舉辦音樂會，並將發放1000份燈籠、點心，遊客可以拿燈籠遊湖或猜燈謎拿獎金；蔡育輝說，這次將採線上報名，免報名費，歡迎大家共襄盛舉，希望透過公私協力一起攜手提升觀光熱度。

新營波光節天鵝湖展區以「波光圈」為主題，結合地方文化與環境，藉由光影藝術與自然生態的天然優勢，展出9組主題亮點作品、環湖光環境以及大型水上噴泉，在夜間全面啟燈，打造出一場與生態相依的波光盛宴，作為點亮溪北地區藝文氣息的全新燈節品牌。

蔡育輝表示，他深耕地方、努力服務基層，每年也舉辦大大小小的活動回饋鄉親，這次他積極爭取第一屆波光節在新營舉辦，為了增加活動的參與性、可看性和豐富性，元宵節當天將舉辦音樂會，希望讓新營波光節不會曇花一現，而是成為具有在地特色的元宵活動，永續舉辦下去。

蔡育輝說，天鵝湖音樂會2月24日下午4點到8點半舉行，現場會發放燈籠送福氣，歡迎家長陪著小朋友參與，自組燈籠提燈遊湖，民眾也可自備燈籠，晚上6點起就安排樂團演奏、歌手演唱和湘晴舞蹈表演，而元宵節不能錯過的趣味遊戲就是猜燈謎，報名相關活動訊息都透過臉書公布。