田寮花季隱田秘境新春最佳去處

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春到龍來~2024年花季度假飯店「覓堂」西餐廳重新整裝出發，以嶄新姿態與大家見面，全天候推出豐富美食饗宴，可悠閒享受早午餐、下午茶、精緻晚餐等特色美饌，而假日自助下午茶更有精彩懷舊的現場鋼琴演唱，提供給旅人湯客們在泡湯「暖身」之後，隨時能覓得美饌「暖暖胃」和三五好友一起「暖暖心」，春節期間連續假期，不想人擠人，可安排家人一同來花季走走，住宿、泡湯、吃美食，來一趟身心紓壓的輕旅行。

花季度假飯店位於台南、高雄交界處，隱身於田寮山巒綠林祕境，地處大崗山北麓、二仁溪之南，是南臺灣唯一天然22℃碳酸冷泉，舊稱「崗山頭溫泉」。泉源頭位於大崗山北麓地層之中，沉積岩眷養出泉質溫潤、無色無味的中性低溫碳酸泉，水質透明清澈無色，內含弱鹼性碳酸亞鐵、鉀、氯化物、碳酸鋁及矽酸鹽等豐富礦物質，稱「美人湯」，花季總面積約 7000 坪提供湯屋、住宿、休息、美食，園區處處花卉植被環繞，日式低調藝術氛圍轉身皆是風景；不論是戀人、閨蜜、至親、好友…攜手漫步感受歲月風華與滿溢幸福，矗立園區的百年玉蘭與茄苳兩大護山神樹，在花季為無數的旅人湯粉們的幸福傳說做永恆的見證。

飯店內得天獨厚的百年湧泉源自日治時代，為南台灣稀有珍貴的低溫碳酸氫鈉泉，泉源露頭位於大崗山北麓地層之中。「花季美人湯」碳酸氫鈉泉是春、夏燥熱可沁泡清涼「冷泉」，秋、冬濕冷用蒸氣原泉加熱成「暖湯」沐浴，透過各種泉水溫度循環促進新陳代謝、去除濕氣寒氣，視為四季皆宜的養身「美肌之湯」。

花季提供湯迷們各種泡湯方式，可選擇大眾裸湯池，享受碳酸氫鈉泉在各種溫度於肌膚的順滑感受，水療按摩池、烤箱及蒸汽室加強身體代謝循環、舒緩肌肉痠痛;或是選擇隱密性極佳的獨立湯屋，讓身心靈能真正得到洗滌靜心的最佳休憩環境。

融合古今時空交錯的餐飲體驗，輕鬆優雅的樂聲中，東方色彩古董家具與現代時尚設計家具交織錯位，四面環繞挑高落地窗、隨處飄聞的咖啡茶香，結合陽光、花香綠意、輕瀑水流氛圍是讓人享受自在放鬆的用餐環境。

選用19世紀比利時皇室御用-比利時咖啡壺，主廚嚴選當季當地的優質食材、結合山海概念的創意精緻料理，集結成覓堂的餐飲豐富性與獨特性，一直深受湯客、會員們熱忱的喜愛。

花季度假飯店訂位專線：07-6362288 官網: http://www.springhill.com.tw/