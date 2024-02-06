陸股短期波動大 救市政策加速推出

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2023年第四季以來，大陸經濟增速重新開始減緩，去年第四季大陸實質GDP年增速5.2％，但剔除季節性因素後的季增率僅1％，較第三季季增率的1.5％放緩。2023全年實質GDP增速5.2％，但名目GDP增速僅4.6％，也較2022年的4.8％放緩，反映通縮壓力。由於更貼近生活實際感受的居民收入、企業利潤等都是名目值，導致市場「體感」的經濟狀況會更差於實質經濟數據。

由企業利潤看，雖然目前利潤仍在持續修復中，但修復的速度較前期有所放緩。2023年12月，工業企業利潤年增率16.8％，較11月有所回落。

大陸政府2023下半年已推出新一輪經濟刺激政策，但預計政策效果傳導到實體經濟仍需待2024年後。短期內，地產行業的持續疲弱，以及內需走弱導致的通膨過低甚至通縮壓力，仍然是市場最擔憂的問題。

由通膨數據來看，2023年12月大陸CPI年減0.3％，弱於預期，主要受國際油價持續回落影響，導致12月交通工具用燃料價格月跌幅達到4.5％。至於與企業盈利更相關的生產者物價指數（PPI），12月年減2.7％，也是源於油價下跌。煤炭價格採暖季保持平穩，鋼鐵業連續去庫存後價格小幅回升。

展望未來，大陸通膨要出現明顯改善，需觀察政府擴張性財政及貨幣政策的力度，以及居民收入預期能否改善。

貨幣政策端，中國人民銀行已推出新的寬鬆政策。人行於2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，預計將向市場提供長期流動性人民幣（下同）1兆元，加強貨幣流動性並促進信貸投放，並滿足春節前夕的流動性缺口。同時，1月25日已下調支農支小再貸款、再貼現利率0.25個百分點，「定向降息」能引導實際有效存款利率下降、推動社會綜合融資成本下降。

人行也在會議提到「當前貨幣政策空間擴大、降准和降低再貸款再貼現利率有利於降低LPR利率」，隨著降準落地、銀行體系內超儲水平提升，預計2月貸款市場報價利率（LPR）可能再度下調，將再降低企業貸款利息負擔。但估計人行在短期內全面降息機率較低，主要仍是受匯率穩定制約，大陸的降息時點可能會在美國聯準會啟動降息後。

針對股市，政策主要由資金端及央企改革下手。大陸國資委1月底提出「將研究把市值管理成效納入對中央企業負責人的考核中」，消息一度激勵大型央企股價上漲。

至於國家隊救市的部分，目前主要由匯金及部分國央企入市買股。2023年10月匯金公告增持四大行及指數ETF、12月初國資委國新控股也公告增持創新科技ETF，市場也傳出官方正規劃推出2兆元（約為A股總市值的2.6％）的平準金。

回顧歷史，前一次國家隊在2015年大規模救市時，截至2015年第三季國家隊持股規模估計達1.2兆元，佔當時A股流通市值約8％。相對於2023年第三季時，國家隊持股規模佔A股流通市值比例估計僅剩下約2％，國家隊目前仍有再大幅加倉的空間，也確實在加大買進力度。

短期內，面對大陸總經數據仍偏弱，投資人態度謹慎，陸股波動較大，順周期類股甚至整體指數都不易有持續性的行情。但部分對大陸內需經濟周期不敏感的科技及紅利類股仍有局部表現的機會，尤其紅利類股能同時受惠政策加大鼓勵保險資金入市，以及大陸國債收益率持續往下的「資產荒」推動的高股息需求，近期股價表現較突出。

陸股整體情緒要穩定向好，須待春節假期後，並須持續跟蹤兩會後官方是否進一步擴大財政刺激，以支持2024下半年至2025年的經濟增長。

（文／群益中國金采平衡基金經理人王柏強）