中菲行1月營收19.01億元持平 3月空運需求可期

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中菲行（5609）今（6）日公告2024年1月營收19.01億元，月減 1.46％、年減0.04％，雖然1月海運、空運貨量分別較去年同期成長一至三成，但仍受到今年運價較去年同期下跌影響。

展望後市，中菲行表示，隨著產業界普遍認為消費端存貨減少，加上電商需求逐漸增溫，3月艙位需求增加可期；海運受紅海危機影響，東西向歐美海運運費將在高檔頻繁調整。

面對紅海貨物運輸的挑戰，中菲行與許多客戶合作客製可行的替代運輸方案，包括通過傑貝阿裡／杜拜的海空解決方案、中歐跨境班列、運往美國西岸的貨櫃運輸結合公路運輸或貨運、空運直航服務等。

中菲行表示，1月以來整體空運市場較低迷，傳統農曆春節前出貨盛況不明顯，航空公司在農曆新年期間可能會取消部分航班，加上2月上班天數僅16天，目前艙位需求詢問大都集中在春節之後。

在海運市場，紅海事件使得多數航商繞道好望角增加10～14天航程，東西向運力短缺，空班數量從1月下旬起大幅增加。此外，連鎖效應恐將陸續浮現，如船隻密集抵歐後港擁現象，或滯留在歐洲的空重櫃，無法適時運回亞洲出現缺櫃，東西向歐美海運運費將維持高檔頻繁調整。隨著農曆新年到，航商將比照過往於第8～10周推出空班因應，估計市場運能減少約35％。

中菲行繼2023年底獲ISO14064-1：2018驗證，並宣示減碳目標強化綠色供應鏈，以降低供應鏈碳足跡，自2024年起導入經國際組織Smart Freight Centre 認證的EcoTransIT World系統，計算空運、海運及陸運運輸之碳排放量，符合Global Logistics Emissions Council 框架，並滿足GHG Protocol要求。

展望未來，中菲行實體通路和虛擬數位平台的競爭力將持續發揮功效，以明確的市場定位，透過數位行銷推動在客戶供應鏈管理的價值服務，強化業務擴展能力並透過數位轉型以半自動化創造效益及增加生產力、提昇服務，獲利可期。