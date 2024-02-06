昇華幸福年味 凱基人壽暖助無家者尾牙

歲末年終團圓時，凱基人壽秉持「致力於您的幸福人生」企業價值主張，持續深化社會責任和關懷弱勢，連年捐助「芒草心慈善協會」辦理街頭無家者尾牙活動，陪伴他們溫暖過好年，並投入企業志工參與，攜手協會一同協助無家者強化人際連結，並提供社工人員保險以建置更完善的社會安全網，落實壽險業與社會共融、共好的企業精神。

街頭無家者平時多是孤身一人，日復一日為了基本溫飽而努力，少有和其他人溫暖互動的機會。凱基人壽同理他們面臨缺乏社會支持的困境，於歲末年終之際捐贈年節加菜金，協助「芒草心慈善協會」邀請無家者團聚圍爐，共享溫馨團圓飯，在溫飽之餘，更能深化人際支持和連結，協助無家者重拾自立，避免流浪生活的循環。凱基人壽表示，這次尾牙活動除了向街頭無家者送暖，也希望透過陪伴和支持，幫助他們儲備能量迎接新的一年。

凱基人壽長期關注弱勢族群，透過建立社會連結，為弱勢街友開啟一扇窗。2023年響應「芒草心慈善協會」推出的「街遊」計畫，號召同仁加入志工行列，協助無家者成為地方導覽員，以專業解說創造和民眾互動交流的機會，也提升社會大眾對無家者的正面觀感。曾擔任街遊志工的同仁分享道，在服務過程中，開始以不同角度理解無家者的生命故事，在傾聽、溝通中學習尊重並深化同理心，進而在工作中更能以客戶為中心的理念來服務內外部客戶。

關懷弱勢無家者之外，凱基人壽也持續發揮保險守護的力量，首創為芒草心協會等無家者相關機構提供社工保險，讓這群「弱勢守護者」的背後也有一股力量守護他們執業時的安全，使社工人員的家庭、家人更安心，更能無後顧之憂的進行服務，協助建構更完整的社會安全網，為更溫暖美好的社會努力。秉持公平同理、待客如己的精神，凱基人壽將愛與關懷化為行動，全心守護弱勢族群，推動穩定社會的正向影響，致力成為客戶幸福人生的最佳夥伴，持續朝向最受推薦和信賴的壽險公司的目標前進。