迪化年貨大街沒無菸區 「這原因」今年來不及設

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台北市迪化年貨大街因被抱怨菸味重，台北市長蔣萬安要求局處研議試辦無菸區，預計最快今年讓年貨大街成為禁菸場域，但台北市衛生局今指出，由於年貨大街不屬於《菸害防制法》規定的禁菸場所，來不及走完應有程序，今年先改為發送7萬封簡訊勸導民眾禁菸。

蔣萬安先前表示，已請相關局處朝迪化年貨大街試辦無菸區方向研議，採活動限定、範圍限定及期間限定，讓採買年貨的民眾有更好的體驗，但迪化年貨大街是開放空間，相關局處必須克服《菸害防制法》，希望讓迪化年貨大街今年就成為禁菸場域，同時會有配套措施、宣導公告及勸導。

台北市衛生局健康管理科長林雪蘭今解釋，《菸害防制法》規定的禁菸場所包含學校、醫療機構、政府機關、大眾運輸工具等多處，年貨大街則不屬於禁菸場所，按規定，必須先由迪化商圈發展促進會與攤商溝通，經商業處同意，才能申請變為禁菸區，並在確定禁菸範圍、禁菸標示及會勘後，在禁菸區實施日前7天進行公告。

林雪蘭表示，因來不及在7天前公告，今年改在2月3日至8日間發送7萬封簡訊勸導，只要民眾到迪化年貨大街，便會收到下列簡訊內容「『2024台北年貨大街』歡迎您，讓我們共同營造迪化街年貨大街健康無菸環境，迪化商圈及台北市政府關心您，並祝您新年快樂」，商業處也在現場安排志工舉牌、定時廣播宣導禁菸，環保局則有加強取締亂丟菸蒂，未來將提早在迪化年貨大街規畫禁菸區。

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