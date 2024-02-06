龍年優利存款 臺灣企銀Hokii數位帳戶最高享2.4％優利

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臺灣企銀2024龍年再升級數位存款帳戶權益優惠，導入「儲蓄ｘ理財ｘ消費」模式，推出貼近小資族及數位客群需求的實用生活優惠，更設計臺幣及外幣存款利率加碼任務活動，臺幣最高可享2.4%優惠利率，不僅讓客戶體驗該行一站式創新及安全的金融服務，更透過輕鬆儲蓄計劃累積財富。

Hokii數位帳戶優惠期間自2024年1月21日至12月31日止，既有客戶15萬元存款額度內享1.5%臺幣優惠利率外，活動期間內成功開戶的全新戶則享1.8%優惠利率，完成消費、儲蓄或投資任一指定任務還能加碼0.2%優惠利率，全新戶最高可達2.4%臺幣優惠利率。Hokii數位帳戶還提供深受小資族歡迎的跨行提款每月12次免手續費、跨行轉帳每月20次免手續費、停車費代扣繳及綁定台灣Pay掃碼消費回饋等豐富優惠。

Hokii外幣數位帳戶則獨享線上換匯美金、日幣、人民幣、澳幣、歐元及南非幣等6種幣別優惠，並同步加碼提高美金定存及活存利率，以「Hokii外幣數位帳戶」申辦3或6個月期別美金定存，即可享各相當天期牌告利率加碼0.8%，以該行2024年2月5日牌告利率為例，於美金5,000元存款額度內，美金活存利率拉高到3.75%，美金定存六個月更是飆高到4.38%，聰明運用外匯理財術放大您的資產。

臺灣企銀致力打造數位金融生態圈，盛大推出Hokii數位會員制，只要持有該行新臺幣帳戶並透過行動銀行App即能快速成為會員，可享基金申購手續費折扣、線上信貸系統作業費優惠、台灣Pay消費紅利點數回饋、首次申辦電子交易及基金電子對帳單並綁定LINE個人化服務享LINE POINTS回饋、外幣匯款手續費折扣及永續生活卡國內外消費加碼等六項專屬優惠，讓客戶體驗多元便利的金融服務，享受更美好的數位生活。