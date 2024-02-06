《國際產業》思愛普退出採購 特斯拉股價陷入困境

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】德國企業軟體巨頭思愛普(SAP)在周一表示，由於交車不準時和價格的波動大，該公司決定不再從特斯拉(Tesla)購買電動車。

據德國商業日報報導，思愛普的車隊主管Steffen Krautwasser說，特斯拉的售價比其它製造商售價的波動更大，使得規畫更為困難，給公司帶來更多風險。

特斯拉股價在周一一度大跌6%，股價跌到177.27美元，為去年五月以來新低。周一收盤則下滑3.7%。該公司股價今年以來已經跌了28%。

特斯拉此前表示，今年的交車量將顯著減少。而股價如果繼續下跌，市值將繼續流失。截至上周五，特斯拉今年以來市值流失1930億美元。

而儘管遇到挫折，特斯拉股價目前的本益比為57倍，仍高於Meta和亞馬遜。

此外Piper Sandler的分析師們預測，特斯拉今年將交車193萬輛，成長率為7%，遠低於馬斯克在三年前設定的50%成長率目標。該公司還下調了特斯拉未來12個月的目標價，從295美元降到225美元，理由是產品陣容老化，產品可能需要進一步降價。

馬斯克曾在一月時表示，高利率增加了車主每月的付款，使得消費者更難以負擔。

特斯拉的困境還有，美國安全監管機關在上周五升級了他們對特斯拉車輛動力操控流失的調查，升級為工程分析階段。這也是該監管機關要求召回之前，所採取的步驟和階段。

此外根據《華爾街日報》周六的報導，幾位現任和前任特斯拉和 SpaceX的董事會成員，他們都知道馬斯克使用非法藥物的情形。