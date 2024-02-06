好玩好住！ 嘉義市6成民宿獲認證「好客民宿 」

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嘉義市15家合法民宿，近3年來陸續有9家獲得交通部觀光署「好客民宿」認證，符合評選的「親切、友善、乾淨、衛生、安心、素養」6大面向，獲選比例有6成，而此次新獲認證的4家都是青年地方創生，改造老屋經營成風格好住民宿。

交通部觀光署近日公布2023年好客民宿遴選結果，全國250家民宿參與，嘉義市「淌淌時光」、「走路回家」、「小小逐月坊」、「家暖暖」等4家業者全部獲選。

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬指出，市府於2020年12月25日公告「具人文或歷史風貌之相關區域」，可於區域內申請經營民宿，至今已有14家，全市共15家合法民宿。

張婉芬說，2021年首次輔導「五柳園民宿」及「拉瓦宅」2家民宿業者獲得2022年好客民宿認證，隔年2022年又有「八拾二弄文旅」、「回朔民宿」及「嘉義小青旅」3家業者獲選，今年則有4家，3年來累積共有9家業者獲得認證，比例有6成。

張婉芬還說，這次4家民宿負責人都是3、40歲年輕人，他們都改造屋齡超過50年的老屋成為民宿，與老屋繼續為城市說故事，寫城市的歷史，是老屋活化，也是地方創生。

例如「家暖暖」是嘉義市首間三合院民宿，是張于亞、江秀治夫妻從軍職退伍後一起創辦，圓民宿夢。

還有「小小逐月坊」是磚造混合木造的日式建築，負責人李佳樺原在台北六福集團服務，開民宿創業，因緣際會買下這間日式老屋，盡量保持原屋樣貌，到處搜尋老物件來修繕，歷經3年整修完成，重現老屋風華。