屏東20年來第一人！廖堉棋入選Ｕ15桌球國手

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眼神銳利緊盯桌面，27公克的白球在檯上如閃電般迅速來回，犀利拍面瞬間調整角度，一抽、一擰，讓對手完全招架不住；年僅13歲的屏東至正國中桌球小將廖堉棋，在日前台灣Ｕ15國手選拔中力抗群雄，順利取得國手資格，成為屏東20年首位拿下這項殊榮的小球員。

上了場展現初生之犢、捨我其誰氣勢，下了檯又變回靦腆男孩，談起自己的學習路，廖堉棋說，自己從4歲開始打桌球，那時候看到哥哥打球樣子十分帥氣，就想跟著學，隨著球風逐漸成熟，也開始打出成績。

至正國中桌球教練陳振凱表示，他的優勢是左手持拍，在接發球的路線詭異、讓對手難以掌握，尤其打球冷靜的特質，不論輸贏、甚至比分大幅落後，從他臉上都看不出絲毫波動，在緊要關頭特別如此，非常難得。

如此超齡表現，讓他在日前的國手選拔賽中脫穎而出，在200多人的賽場上「越級打怪」，順利拿下Ｕ15國手資格，入選最後12人名單，持續朝成人國手邁進。

陳振凱說，以同齡選手來說，他的強度幾乎找不到對手，因此特地找來高中選手陪練，目前就讀屏東高中二年級的陳彥程，與他對打完全占不到便宜，直呼他的打法多元，好像無時無刻都在進步。

廖堉棋把台灣桌球好手林昀儒視為偶像，未來希望能朝成人國手目標邁進，代表台灣出國比賽。

陳振凱表示，過去屏東算是桌球的沙漠地，好不容易培養出來的好手，都必須離鄉背井到其他縣市訓練，而屏東縣近幾年推動運動四級五區有成，選手得以留縣升學，而在地土生土長的桌球國手，廖堉棋可說是屏東20年來第一人，盼能逐漸看到開花結果。