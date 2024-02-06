邁入第12年暖舉 嘉縣公務員送1500弱勢戶年菜、紅包

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春節將至，為關懷嘉義縣弱勢家戶，嘉義縣政府和社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會6日結合民間資源，舉辦「年菜送暖．溫馨我嘉」活動，今上午由嘉義縣長翁章梁帶領434位縣府志工、出動205輛車，將愛心年菜、1戶800元年節紅包，以及嘉邑行善團贊助的600元年節紅包，親送至1500戶弱勢家庭手中，翁章梁說，這項活動維持12年，意義非常大！

縣府社會局指出，今年由九華山地藏庵、新港奉天宮、朴子配天宮、阿里山茶葉生產合作社、民雄鄉大士爺廟及福添福基金會共同捐助1500戶，每戶1份 愛心年菜、800元年節紅包與活動相關費用，另嘉邑行善團再提供每戶1份600元年節紅包，各單位捐助金額達380萬元，今上午送愛隊伍在縣府前集結、出發，翁章梁除感謝社會的愛心，也致贈感謝狀給所有協力單位，盼拋磚引玉形成善與愛的循環。

翁章梁在同仁出發送年菜前，在路口熱情揮手致意，特別叮嚀行車安全，到案家也要給予最溫暖的問候。出發儀式結束，翁章梁親自前往新港鄉一處案家送上年菜、紅包、生活必需品及玩具，並協助除舊布新貼上新春聯，案家孩子收下玩具後迫不及待拆開分享，現場洋溢年節幸福的氛圍。

翁章梁說，送年菜活動持續第12年，感謝很多公廟、團體共同協助完成這項工作，並由公務員親自把年菜送到弱勢家庭手中，加熱就能吃，且除了年菜，還有紅包，能讓弱勢民眾感受到，嘉義縣是有溫暖和溫度的地方。

翁章梁說，社會上每個人家庭狀況大不相同，透過縣府作為平台，讓沒這麼富裕的家戶可以感受社會溫暖，表示台灣這個社會不管發生什麼事，都有人能看到、能提供協助，是我們最優良的人情味與傳統，祝福每個人在工作賺錢之餘都能過個好年，在年夜飯餐桌上圍爐、溫馨團圓。

慈協表示，每一次跟慈善單位連結時，都會感受到大家想照顧弱勢族群的善心，協會同仁努力發揮公益平台功能，將善循環的愛心送至有需要家戶。

社會局長張翠瑤指出，年菜送暖12年，累計獲捐助金額共3114萬7500元，已有1萬6000戶弱勢家庭因此受益，活動累計共出動5492名縣府志工送愛，感謝各界用愛心支持年菜送暖，社會局與慈協合作，整合各界資源，讓弱勢家戶都能渡過溫馨年節，發送過程中若發現需關懷的個案，社會局也將提供協助及資源轉介。