瘦肉精中央地方不同調 藍營醫療委員會：衛福部與業者站一起？

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【中時 陳薏云】台糖瘦肉精事件，中央地方不同調。國民黨醫療委員會6日要求衛福部用最嚴格標準取締瘦肉精產品，應料敵從寬，一旦被地方政府查緝，中央就該下令全國清查。如果中央機關的態度是消極、遮掩，甚至不支持地方政府的勇於任事的行為，恐怕是用力擊打新任總統賴清德的臉。衛福部到底是與業者站在一起？還是與民眾站在一起？

國民黨醫療委員會表示，台中市政府積極捍衛民眾健康，這也是盧秀燕市長人氣居高不下的原因之一，但衛福部從過去疫情期間的口罩、疫苗、抗病毒藥物、台灣清冠一號等等事件的應對方式，都是拖、慢、遮掩等態度，這次對於民眾唾棄的核食、瘦肉精，如果再採取相同模式，恐怕會引起海嘯般的民怨。

國民黨醫療委員會說，台中市政府衛生局近期稽查出含瘦肉精產品並予以公告，本是基於政府資訊公開透明，以及民眾有知的權益等正當法律程序出發，民眾只會褒揚，各界只有掌聲肯定，如果中央機關的態度是消極、遮掩，甚至不支持地方政府的勇於任事的行為，恐怕是用力擊打新任總統賴清德的臉。

國民黨醫療委員會表示，衛福部如今要針對地方政府採樣的產品複檢，而不是擴大稽查，司馬昭之心，路人皆知，也莫怪各界紛紛懷疑，中央似乎又要作弊，又要掩耳盜鈴。還記得疫情期間，彰化縣政府多次採取科學的方式篩檢出染疫的民眾，並提醒中央注意，結果衛福部的態度竟是打壓、責罰，認為怎麼可以破壞每日零感染的數據？這樣的心態似乎沒有動搖過，面對瘦肉精的健康威脅，衛福部到底是與業者站在一起？還是與民眾站在一起？

國民黨醫療委員會說，基於醫療專業，強烈呼籲衛福部應該擴大稽查，並對不肖業者科予重罰，尤應獎勵認真負責的地方政府，給予嘉勉肯定，切莫重蹈新冠疫情期間的種種覆轍，再次令民眾寒心。