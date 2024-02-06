台北君悅情人節耍浪漫 住18坪景觀房享萬元法式晚宴

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台北君悅酒店為攻佔情侶消費市場，拉長銷售戰線推出情人節食宿方案，從甜點贈禮、夢幻調酒到西式情人晚宴、住房專案，為賓客全方位打造最具儀式感的浪漫假期。吸睛主打囊括Baguette禮品烘焙坊推出草莓系列甜點、Cheers歡飲廊獻上粉紅調酒、寶艾西餐廳獻上法式雙人海陸饗宴、每套9,999元＋10％，Ziga Zaga推義式海陸套餐，菜色囊括開胃集、燒烤美國牛小排、半熟胭脂蝦與愛戀草莓慕斯、每位2,800元＋10％。住房專案則以套房為號召，於3月14日前力推「愛在此刻」浪漫奢華假期，入住25坪頂級行政套房以上房型，享寶艾西餐廳價值萬元雙人海陸饗宴及酩悅香檳，嘉賓軒貴賓廳早餐及晚間Happy Hour雞尾酒時光，每晚23,699元＋15.5％起，期為年後淡季餐飲市場當月拉抬一至兩成業績成長。

搶先佈署年後淡季餐飲市場，自2月15日至3月31日平、假日午餐或晚餐時段，台北君悅祭出年後同業優惠，凡任職於飯店、餐飲、大眾運輸、美食外送或媒體產業，預訂Zaga Zaga義大利餐廳及凱菲屋、彩日本料理兩間人氣自助餐或漂亮廣式海鮮餐廳及雲錦中餐廳、寶艾西餐廳享85折優惠。每日限量，敬請事先預訂，結帳需出示公司識別證或公司名片。

即日起至3月11日預訂，2月14日至3月14日期間入住，凡於台北君悅酒店官網預訂君悅行政套房以上房型，即享寶艾西餐廳價值萬元雙人饗宴晚餐，迎賓禮酩悅香檳乙瓶、浪漫玫瑰花束(6朵)及Oasis Spa 90分鐘護理療程75折、嘉賓軒貴賓廳Happy Hour及早餐禮遇。此專案需於 3天前訂房，可累積凱悅天地會員點數。

君悅點心房行政主廚陳建佑以經典愛情故事為靈感，結合當令大湖草莓獻上六款法式草莓甜點，3／14前限定熱賣系列甜品「初戀」北海道十勝鮮乳奶油蛋糕、7吋1,580元，產地直送、2L重量級、近30顆大湖草莓搭佐十勝鮮奶油海綿蛋糕與法國白巧克力，品味北海道白雪中萌生戀情的酸甜滋味。「摯愛玫瑰」金箔玫瑰草莓慕斯奇想7吋、1,580元，法芙娜草莓巧克力奶餡與草莓玫瑰慕斯，綴上大湖草莓、金箔、手製玫瑰巧克力，傳遞摯愛純粹真心。「月老」大湖草莓乳酪6吋、1,180元，是台北君悅開幕以來傳承名廚的獨家配方，將大湖草莓醬抹上澳洲乳酪蛋糕，大溪地香草卡士達與十勝鮮奶油雙重奶香交織，圈上紅線巧克力，牽繫濃厚戀情。