2024全球經濟完整透視

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美國經濟表現強勁，聯準會延緩降息時程；不過，美股在企業獲利推升下，指標性企業財報內容優於市場預期，AI相關企業資本支出擴張，美股穩步盤堅趨勢不變。

去年大漲的美國科技股，今年以來表現依然搶眼。一月底聯準會今年首次ＦＯＭＣ會議，主席鮑威爾強調三月沒有降息計畫，而一月中旬至今各大企業發布的最新財報與財測，也讓美股多頭維持創新高的走勢。對於短線股價漲很多的科技股（尤其與ＡＩ議題相關）來說，漲多是它們短線最大的風險，即便如此，趨勢沒有改變現狀前，這些股票仍將是全球市場矚目的焦點，就算聯準會延後降息時程，卻也沒改變這些股票多頭的慣性。

但投資人也不要忘記除了ＡＩ以外，其他產業都不太好，美國金融業去年交出的財報好壞不一，卻又爆出紐約社區銀行有債務危機，兩天股價一度暴跌超四六％，商用不動產景氣不佳持續拖累區域銀行體質，這是市場可能的黑天鵝。這事件是否會爆出類似去年三月區域銀行危機，還需要觀察。今年是美國大選年，大選投票日在十一月五日，聯準會短期暫不降息，多少也有把降息拖延到下半年，以利拜登選情的味道。

聯準會不急著降息

本刊曾經在去年十二月下旬的文章中提點投資人，今年美股行情的優劣，與聯準會何時降息、如何降息以及降息幅度多少有關。沒錯，降息對聯準會來說，「好整以暇、不疾不徐、慢慢等待」是最好的形容詞。如同剛發布的一月就業報告來說，失業率三．七％、非農業就業人數新增三五．三萬人、每小時平均工資年增率四．五％，均優於去年十二月和市場預期的數據。再者，去年十二月ＣＰＩ年增率反彈到三．四％，即將要發布的一月ＣＰＩ數據看來也不會低於三．二％。通膨數據中，只有去年十二月的個人消費支出年增率（ＰＣＥ）指數下降到二．六％，符合降息標準。

此外，由於美股一月表現不錯，道瓊、S&P 500指數和費城半導體指數再創歷史新高，一月消費者信心指數連續第二個月飆升，兩個月反彈二九％創了一九九一年以來兩個月最大漲幅。最新公布的去年第四季美國ＧＤＰ年增率三．三％，企業盈餘年增率今年上半年會比去年下半年好，而今年下半年表現又比上半年好。去年第四季美國經濟穩健擴張的理由就是消費支出強勁，美國零售聯盟公布去年十一、十二月零售營業額年增三．八％，回歸疫情爆發前的水準。美國經濟有七成是內需，消費支出意願高，支撐經濟表現。

消費意願高，支撐經濟

美國經濟穩定擴張，沒有軟著陸現象，整體經濟成長內涵沒讓聯準會有降息空間。聯準會一月ＦＯＭＣ會後，澆熄市場短期內降息的可能性，市場臆測最快五月才有降息的可能性。然而，假如美國經濟表現如此好，只會讓聯準會降息的時間點往後遞延，現在市場還是認為今年降息三次的機會仍在。但如果美國經濟還這麼穩健，降息的空間可能就會被壓縮到剩一∼二次。即便如此，這樣應該不會改變美股多頭的趨勢。因為經濟成長和企業獲利表現良好，是推升股價往上走的關鍵，只要通膨未再復活，就不會改變現有多頭趨勢。

這次企業獲利表現大致符合市場預期，綜合產業發展趨勢，當前企業支出的重點在ＡＩ，帶動半導體、軟體、雲端產業前景亮麗。非ＡＩ的半導體目前景氣仍在盤整，包括工業、汽車電子。電訊設備前景不明確，只有在ＡＩ相關高頻寬部分前景佳。ＡＩ對思科整體財報貢獻不顯著，影響思科今年股價表現。相反地，乙太網路通訊設備商的Arista網路，所有ＡＩ高頻寬伺服器的網路接頭剛好都用乙太網路，讓Arista網路的電訊設備接軌ＡＩ，Arista網路股價不到兩年間股價大漲近兩倍，資本市值膨脹到八四九．六一億美元，成為思科最強的競爭對手。德州儀器、安森美等半導體廠，因為先前繳出的財報內容不佳，景氣處於調整期，股價沒跟上科技股的多頭趨勢。（全文未完）

文／魏聖峰

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