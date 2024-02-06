《半導體》矽格元月營收雙增 回穩高檔

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【時報記者葉時安台北報導】IC封測矽格(6257)自結2024年1月份合併營業收入為新台幣13.84億元，月增2.71%、年增17.70%，為4個月以來新高。矽格轉投資台星科(3265)元月營收3.46億元，月減6.53%、年增25.10%，從一年半高點滑落。

矽格表示，去年12月雖因年度盤點及年末調整庫存而有所影響，但1月已回復至正常水準。AI晶片及手機晶片供給持續穩定成長，車用晶片持平；網通晶片、消費電子晶片及高速運算晶片(HPC)微幅減少。矽格整體1月營收回穩呈現高檔態勢。