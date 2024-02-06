《半導體》威剛1月營收雙揚 Q1獲利續拚高檔

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【時報記者葉時安台北報導】記憶體模組大廠威剛(3260)公告1月合併營收達35.65億元，月增13.35%、年增63.75%。董事長陳立白看好，今年上半年DRAM與NAND Flash價格漲勢明確，客戶備貨意願持續升溫，推動上半年營運維持成長，預期本季獲利可望續站高檔。

陳立白也重申，持續看旺記憶體產業正向發展，看好AI晶片將於下半年逐季放量，記憶體的需求也將隨著AI應用逐季逐年增加。DRAM方面，由於價格調升與庫存回歸正常水位，上游供應商雖逐步恢復產能利用率，但在獲利與未來應用需求考量下，預期上游的DRAM產能配置將以HBM及DDR5等高毛利率產品為主，短期內對產業趨勢與價格走勢都不至於有大幅影響。

另一方面，NAND Flash供給端仍維持減產與限量出貨策略，上半年都可見價格逐季上揚，NAND Flash上游也將於下半年開始結束連續2年虧損，正式進入轉虧為盈的局面。整體而言，記憶體供需兩端仍相當健康，今年將是記憶體產業穩健且多頭走勢的一年。

受惠客戶訂單回溫，威剛1月各產品營收均較2023年12月成長，NAND Flash相關包括SSD、記憶卡與隨身碟產品營收月增近2成。單月DRAM產品占整體營收比重為44.09%，SSD比重達30.15%，記憶卡、隨身碟與其他產品為25.76%。