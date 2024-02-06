AI股民看過來 美光在台投資300億美元晶片製程揭秘

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AI股民看過來，台灣首家全英文媒體TaiwanPlus今（6）日釋出紀錄片《Taiwan’s Mega Factories》，聚焦台灣傲視全球的產業冠軍，首集帶領觀眾深入記憶體晶片大廠美光科技廠房，揭秘超過1,000個獨立步驟、史上最複雜的晶片製程，同時獨家曝光美光科技首次對外公開的核心機密「星艦指揮艙」，一窺晶片廠如何確保每日製程都達到精準。

台灣美光董事長盧東暉表示，台灣是美光全球先進製程與封裝測試佈局的重要一環，近年美光不斷投入先進DRAM技術研發與大規模量產，更於2023年11月宣布在台興建台中四廠，滿足人工智慧、雲端及邊緣運算等新興科技需求。截至目前，美光投資台灣逾300億美元，且全台擁有逾1萬名員工，協助台灣強化半導體產業發展。

美光是全台最大的外商，近年持續在台灣擴廠，影片開頭帶領觀眾進入被美光員工以「星艦指揮艙」」（star ship）稱呼的控制中心，管控全廠水力、電力、空調及化學品，並視廠區情況調度，是全廠營運極重要的單位。

影片大量運用3D動畫，解析數十億個電晶體如何堆疊在比指甲小的晶片內運作，同時運用空拍，帶領觀眾由空中縱覽台灣半導體聚落。台灣半導體研究中心主任侯拓宏於影片中表示，台灣晶圓代工在全球佔將近7成，先進製程也高達9成，後端封裝及測試的部分更是全球第一名。

《Taiwan’s Mega Factories》全系列共五集，每集30分鐘，首集今日於TaiwanPlus官網及TaiwanPlus Docs YouTube頻道全球首播。

除了首集的半導體業，後續將探訪超過70年的老牌金門高粱酒廠、全球知名豪華遊艇製造商嘉鴻遊艇、全球前三大家用健身器材大廠岱宇國際、玻璃產業龍頭台灣玻璃，其產業版圖橫跨玻璃酒瓶、高科技玻璃帷幕及遊艇玻璃纖維外殼等多元製品。

《Taiwan’s Mega Factories》製作人高偉豪表示，台灣傲視全球的產業冠軍過去往往以「產品」出現在消費者面前，鮮少人探究其背後的製造歷程，此系列將解析這些產業冠軍背後故事。